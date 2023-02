Central pone a prueba su propuesta de juego por primera vez en condición de visitante y ante un rival de muy buen presente. El canaya juega en Victoria ante Tigre con el esquema defensivo que ensayó ante Argentinos, es decir con línea de cinco en el fondo. El local, por su parte, encontró el mejor inicio posible de temporada con victoria en La Plata ante Estudiantes y con goles de su goleador Mateo Retegui. Se televisa por la TV Pública desde las 20.

Argentinos le generó muchas situaciones de gol a Central pero no convirtió. Por el contrario, el canaya se impuso por 1 a 0 con gol marcado en la única jugada ofensiva que creó el equipo. A pesar de esto para Russo la línea de cinco en defensa fue un éxito y por eso la mantiene esta noche para visitar a Tigre.

Sin variantes en la formación ni cambios en la estrategia, lo que se puede esperar hoy es a Central con aspiraciones de jugar de contragolpe, no mucho más, al menos en ataque. Aunque el entrenador auriazul aún duda en mantener a Fabricio Oviedo o bien hacer debutar a Octavio Bianchi, el refuerzo que vino de All Boys. Pero esta posible modificación no cambiará en nada el juego ofensivo, donde todo dependerá otra vez de lo que produzca Ignacio Malcorra en el mediocampo y Jonathan Candia en el área rival.

Las novedades de Central estarán en el banco de suplentes, con las reapariciones de Gino Infantino y Alejo Veliz, tras el paso de ambos por el Sudamericano Sub 20 de Colombia donde el juvenil nacional quedó eliminado en primera rueda. Los dos seguramente ingresarán esta noche a jugar en el segundo tiempo.

Tigre, por su parte, dio una de las sorpresas del inicio de la temporada con su victoria ante Estudiantes en condición de visitante. Dos goles de Retegui, de gran temporada el año pasado, le dieron los tres puntos al conjunto de Diego Martínez. Y esa formación que se impuso ante el pincha es la que recibirá esta noche a Central en Victoria. En el banco de relevos, en cambio, aparecerá Aaron Molinas, el volante que llegó al equipo como refuerzo proveniente de Boca. El partido se podrá ver por la pantalla de la TV Pública y el canal de cable ESPN.

Tigre: Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti, Prieto; Prediger, Menossi; Armoa, Colidio, Castro; Retegui. DT: Diego Martínez.

Central: Servio; Martínez, Komar, Mallo, Quintana, Alan Rodríguez; Ortiz, Mac Allister, Malcorra; Bianchi u Oviedo, Candia. DT: Miguel Russo

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: José Dellagiovanna

Hora: 20

TV: TV Pública y ESPN