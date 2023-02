Zeyla, tía de Zoe, la niña de 4 años asesinada por su madre y su pareja en la ciudad de La Rioja en noviembre del 2021, contó que la familia atraviesa un momento difícil por la forma en la que se habló en un medio local sobre el caso. “Manga de irresponsables de mierda que son”, se escucha a Víctor Falcón, locutor del programa Día a Día en una radio de Chilecito. “Si Uds. hubieran cuidado a Zoe no estaría muerta", repitió varias veces el conductor.



Hace dos días la familia de Zoe vivió momentos de tensión tras ir al estudio radial a reclamar derecho a réplica ante los dichos de Falcón. Algunos medios publicaron que Falcón había sido golpeado por la familia, pero Zeyla que estuvo en el lugar lo desmiente categóricamente. “Si ves los videos donde él dice que le pegamos podés ver que no tiene ni un rasguño, nosotras nos descomponemos en ese momento porque nos hace muy mal todo lo que dicen”, dijo a La Rioja 12.

Zeyla consideró que es muy injusto que los carguen con mentiras, y señaló que ellos ya estaban padeciendo el arrebato de la niña que habían criado. “A nosotros nos arrancaron a la nena de los brazos”, llora Zeyla recordando cuando el personal de la Secretaría de la Mujer de Chilecito retiró a la menor de su domicilio diciendo que no se preocupara porque ellos iban a controlar su bienestar.

“Después nos dijeron que eso ya no dependía de ellos porque la nena estaba en otra ciudad”, reprochó la tía de Zoe enumerando todo lo que hicieron cuando el Estado se interpuso en el cuidado de la niña. “Nos costaba ir a capital y no siempre nos la dejaba ver la mamá, ella no quería que conociéramos la casa en la que vivía, por eso siempre nos juntábamos en la plaza, las últimas fotitos que tenemos son de esas visitas”, recuerdó la tía.

Señaló que la última vez que su hermano, el padre de Zoe, intentó ver a su hija fue días antes de su asesinato. Por lo que cuenta ellos hicieron todo lo posible para no alejarse de la niña a pesar de la dificultad de que se la llevaran a otra ciudad y que no tuvieran la facilidad de poder pedir una custodia compartida. Además arremetió contra el registro civil que pretendía que ellos contaran con la voluntad de la madre para reclamar la paternidad de Rodríguez. "¡No nos dejaron cuidarla!", lamentó.

Además sostuvo que no ha sido la única vez que un comunicador violentó a la familia.

En tanto el observatorio Lucia Pérez cuenta ya 620 infancias asesinadas en femicidios vinculados. La asociación Red Viva entregó a la defensoría de niños, niñas y adolescentes un informe de más de 600 casos de revinculaciones forzadas. Es decir, más de 600 niños y niñas que el Estado fuerza a vincularse con los denunciados por los abusos sexuales contra ellos.