La rosarina Irene Meneguzzi y la gallega valenciana Sil De Castro son dos cómicas de stand up residentes en España que llegan a la ciudad juntas por primera vez para estrenar su show Señora. El título de este nuevo espectáculo hace referencia a que son señoras “de una cierta edad” atravesando una “cierta crisis” (la de los 40). "No-madres por elección, feministas porque no hay otra opción, luchadoras y rompehuevos. ¿Señoras? Sí. ¿Dignas? A veces. ¿Respetables? ¡¿Acaso no lo somos todas?!", destaca la sinopsis de la obra. (Hoy, a las 21.30 hs, en La Usina Social)