Aunque KISS había anunciado que se despedía con la gira End of the Road World Tour (que pasó por la Argentina el 23 de abril pasado), el cuarteto estadounidense encabezará junto a Deep Purple y Scorpions la edición argentina del festival internacional Masters of Rock.

Después de pasar por Colombia, México, Brasil y Chile, el encuentro llegará a la Argentina con una grilla de bandas míticas de hard rock, que completarán Helloween y Avantasia. El Masters of Rock se realizará el 28 de abril en el Parque de la Ciudad y las entradas se podrán comprar a partir del viernes 3 a las 20 a través de Fullticket.com.