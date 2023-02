En el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek y los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Santiago Díaz comenzó ayer el juicio a Sergio Salum, Víctor Farfán y Jonatan Garzón por el delito de siembra y cultivo de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

A Garzón también se lo juzga por almacenamiento, porque en un allanamiento realizado en su vivienda, en la localidad jujeña de Monterrico, se incautaron poco más de tres kilos de marihuana.

La primera audiencia de este debate comenzó con planteos de la defensa. Primero pidió que no se permitiera la presencia de periodistas en la sala de audiencia, lo que fue rechazado por el tribunal porque son juicios públicos.

Después, la defensa recusó a la jueza Snopek por entender que su imparcialidad se vio afectada porque anteayer aprobó dispuso aprobó un acuerdo por el que terminaron condenados otros tres integrantes de esta organización, Juan Berruezo, Luis Aparicio y César Royo, en el marco de un juicio abreviado.

La defensa insistió en que la jueza no se encuentra en condiciones de seguir adelante con este proceso, por entender que tomó conocimiento de las pruebas al decidir la condena de aquellos tres acusados, lo cual consideró un motivo “serio y razonable” y sostuvo que estaba afectada la independencia de la magistrada.

El fiscal general Eduardo Villalba se opuso. Afirmó que la imparcialidad de la jueza no se vio alterada en ningún momento, dado que solo intervino en la homologación del acuerdo de juicio abreviado. Las partes llegaron a la audiencia del jueves con un acuerdo en el que Berruezo, Aparicio y Royo reconocieron su responsabilidad criminal, la cual difiere de la situación de los otros tres imputados que ahora enfrentan el juicio oral, afirmó el fiscal.

Villalba entendió que la defensa confundía imparcialidad con conocimiento del caso y que lo conocido por la jueza en el acuerdo pleno fue a los fines del control de legalidad, función que está contemplada en el código vigente. Agregó que la magistrada tampoco realizó una gestión concreta para favorecer a algunas de las partes. “Se afecta la independencia cuando el juez gestiona el interés de alguna de las partes, lo que aquí no sucedió”, subrayó.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó la recusación de manera unánime por entender que el planteo de la defensa no estaba fundado, dado que no advirtieron ningún perjuicio para los acusados. También tuvieron en cuenta que en el juicio abreviado no hubo discrepancias entre las partes que motivaran un examen más profundo del caso. "No hay temor fundado de parcialidad”, aseguraron recordando que la intervención de la jueza se circunscribió a la situación de Berruezo, Aparicio y Royo.

A pesar de esta decisión el juicio se suspendió por 72 horas porque el nuevo Código Procesal Penal Federal dispone que debe notificar su decisión a la Cámara Federal de Casación Penal para que se expida al respecto.

La posibilidad de personas acusadas por un delito lleguen a un acuerdo con la fiscalía está prevista en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se aplica desde hace dos años en Salta y Jujuy. Berruez fue condenado a ocho años de prisión, Aparicio recibió una pena de seis años y Royo, de tres años de prisión. Antes, también en juicio abreviado, fueron condenados Tomás y Simón Aparicio, hijos de Luis; Rodrigo Coronel y los hermanos José y Gustavo Segovia, como partícipes secundarios del delito principal, condenados en octubre de 2022 por el juez de Revisión Alejandro Augusto Castellanos. En aquella oportunidad los cuatro primeros recibieron penas de tres años de prisión condicional, mientras que Gustavo Segovia fue condenado a dos años de prisión condicional.

Tanto los ocho hombres que ya condenados como los tres que comenzaron a ser juzgados ayer están involucrados en el más grande cultivo de marihuana desbaratado en el país en una investigación llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA.

Los cultivos se realizaban en una finca ubicada en el departamento La Caldera, a 24 kilómetros de la capital provincial, en el límite con Jujuy. El 4 de febrero de 2022 se allanó la finca Los Chalchanios y el 30 de mayo del 2022 once personas fueron detenidas e imputadas, entre ellos se encontraban Salum, Farfán y Garzón, considerados los cabecillas.

El la finca había un cultivo con más de 2400 plantas de marihuana, con una altura de casi dos metros. La plantación estaba ubicada casi en la ladera de los cerros circundantes a la finca, y el cultivo se camuflaba con la vegetación natural de la zona. También se hallaron otros 7.200 plantines, 1.008 ejemplares en germinación, 305 gramos de semillas, 71 kilos de cogollo en una especie de secadero y tres ladrillos de marihuana prensados.

Al margen de la droga, la finca tenía herramientas propias del cultivo, recipientes con insecticidas y fertilizantes, mochilas de fumigado, prensadora y picadora, un grupo electrógeno, extensiones eléctricas y garrafas de calor que eran usadas para las noches de frío.

Entre otros aspectos, la fiscalía destaca la capacidad de producción que había alcanzado la organización. Los peritajes realizados sobre la droga incautada, establecieron que la plantación podía producir 1.300.000 dosis de marihuana.