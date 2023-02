Cines

ALCARRÁS

Con Jordi Pujol Dolcet y Anna Otín. Dir: Carla Simón. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 17.30 hs.

ALERTA EXTREMA

Con Gerard Butler y Mike Colter. Dir: Jean-François Richet. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 18.15 hs.

Hoyts: Cas: 22.25 hs.

Showcase: Cas: 19.45 hs. Sub: 22.20 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Showcase: Cas: Mar 7, a las 22.35 hs.

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D HFR 48 Cas: 14.20, 18.15, 22.10 hs. 3D HFR 48 Cas: 15.15*, 18.45, 19.10*, 19.15** 22.35 hs. 2D Cas: 21.15, 23.00 hs. (*Solo de lun a mié) (**Solo hoy)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 14.00, 17.50, 21.40 hs. 3D DBOX Cas: 12.50, 16.50, 21.10 hs. 3D XD Cas: 14.00, 17.50, 21.40 hs. 3D Cas: 12.50, 16.50, 21.10 hs. 2D Cas: 22.00* hs. (*Solo mañana, mar 7 y mié 8)

Nuevo Monumental: 3D Cas: 20.30 hs. 2D Cas: 14.30, 16.20, 18.30, 20.10, 22.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.05, 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 22.00 hs. 3D Sub: 20.30, 22.30 hs. 2D Cas: 17.00, 21.00 hs. 2D Sub: 13.40, 17.30, 21.30 hs.

BABYLON

Con Brad Pitt y Margot Robbie. Dir: Damian Chazelle. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 15.55, 22.15 hs.

BAHÍA BLANCA

Con Guillermo Pfening y Elisa Carricajo. Dir: Rodrigo Caprotti. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Sáb 11, a las 22.30 hs. Vie 10 y dom 12, a las 20.30 hs.

BTS: YET TO COME IN CINEMAS

Recital. Dir: Yoon Dong Oh. ATP.

Cinépolis: Sub: Hoy, a las 17.00 hs.

Hoyts: Sub: Hoy, a las 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

CON AMOR Y FURIA

Con Juliette Binoche y Vincent Lindon. Dir: Claire Denis. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

EL LIBRO DE LOS PLACERES

Con Simone Spoladore y Javier Drolas. Dir: Marcelo Lordy. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

EL MÉTODO TANGALANGA

Con Martín Piroyansky y Julieta Zylberberg. Dir: Mateo Bendesky. ATP.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 20.15 hs.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 14.15, 16.30 hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 21.45 hs.

Hoyts: 3D Cas: 13.15, 18.10, 20.50 hs. Cas: 12.20, 12.45, 14.45, 15.10, 15.40, 17.10, 17.35, 20.00 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 18.00 hs. 2D Cas: 14.20, 15.10, 15.40, 17.00, 17.30, 19.20, 19.50, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.15*, 14.40, 17.05, 19.40 hs. 2D Cas: 12.00*, 12.35*, 14.20, 15.00, 16.45, 17.25, 19.10, 20.00, 21.35 hs. (*Solo sáb y dom)

LA CASA DE LAS DAGAS VOLADORAS

Con Zhang Ziyi y Takeshi Kaneshiro. Dir: Zhang Yimou. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

LLAMAN A LA PUERTA

Con Jonathan Groff y Ben Aldridge. Dir: M. Night Shyamalan. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 15.30, 17.30, 19.45, 22.00 hs. Sub: 22.00* hs. (*Solo mar 7)

Hoyts: Cas: 13.10, 18.20, 23.00 hs. Sub: 15.45, 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.30, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 15.25, 20.05 hs. Sub: 17.45, 22.25 hs.

LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA

Con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Dir: Martin McDonagh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 20.00 hs.

Hoyts: Sub: 12.30, 15.30, 18.30, 21.15 hs.

Showcase: Sub: 14.15, 16.55, 19.35, 22.10 hs.

LOS FABELMAN

Con Michelle Williams y Paul Dano. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 16.00, 20.10 hs.

Hoyts: Cas: 12.10, 15.40, 22.00 hs. Sub: 18.50 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 18.30 hs.

Showcase: Sub: 16.20, 19.25 hs.

LILO, LILO COCODRILO

Con Javier Bardem y Constance Wu. Dir: Will Speck y Josh Gordon. ATP.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

MATADERO

Con Julio Perillán y Malena Villa. Dir: Santiago Fillol. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

M3GAN

Con Allison Williams y Amie Donald. Dir: Gerard Johnstone. SAM 13 años c/res.

Cinépolis: Cas: 16.00, 20.30, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 13.50*, 16.30*, 19.35, 21.50*, 22.20 hs. Sub: 19.10* hs. (*Solo mañana, mar 7 y mié 8)

Nuevo Monumental: Cas: 17.00, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.50, 19.20, 21.50 hs. Sub: 22.35* hs. (*No se emite mar 7)

PONYO Y EL SECRETO DE LA SIRENITA

Animé. Dir: Hayao Miyazaki.

Hoyts: Cas: 20.10 hs.

ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS

Animación. Dir: Anthony Bell. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10, 17.20 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 15.00*, 16.45, 19.00 hs. (*Solo hoy)

Hoyts: Cas: 13.00, 15.25, 18.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.40, 16.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.00, 16.05, 18.10 hs. (*Solo sáb y dom)

TERRIFIER 2: EL PAYASO SINIESTRO

Con Lauren LaVera y David Howard Thornton. Dir: Damien Leone. SAM 18 años.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

TRES DESEOS PARA CENICIENTA

Con Astrid S y Cengiz Al. Dir: Cecilie A. Mosli. ATP.

Showcase: Cas: 12.35*, 14.50 hs. (*Solo sáb y dom)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Belgrano 201 bis.

FARo - Día 3. Bandas de cumbia para cantar y bailar. Ground de ferias y espacios gastronómicos. Entrada libre y gratuita. Hoy, a las 19 hs.

Lila Downs + La Delio Valdez. La influyente artista mexicana compartirá escenario con la Orquesta de cumbia más pujantes de la escena nacional. Sáb 25, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Salomones. Banda tributo a Andrés Calamaro. Hoy, a las 21 hs.

Mooncats. Banda que reversiona los hits bailables de los 50 y 60. Mar 7, a las 21 hs.

Clan Farsante. Banda rosarina que aborda diferentes géneros como el country, punk, gypsy, western, blues y rockabilly. Mié 8, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Calejero Fino. El artista popular llega a la ciuadad para un nuevo show. Vie 17, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Estado Mental Vol. 17. Ciclo de Música Urbana junto a J3uno & Chad + Sacha + DJ Mona Picech. Jue 16, a las 21 hs.

Adrián Barilari. El reconocido vocalista de Rata Blanca presentará un show intimo con las mejores canciones que marcaron una época. Sáb 18, a las 21.30 hs.

Freddy y los solares. En el mes de los enamorados se presentan con un show con todas sus grandes canciones. Vie 24, a las 21 hs.

CITY CENTER

Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

Nico Mattioli. Siguiendo los pasos de su padre, el hijo del León santafesino se presenta con su banda en la ciudad. Mié 8, a las 21.30 hs.

Coty Hernández. Mié 15, a las 21.30 hs.

Sergio Morán. El cantante nacido en Roldán presentará todo su repertorio de música tropical. Mié 22, a las 21.30 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Grandes Voces de la Lírica. Concierto con arias y dúos de óperas, zarzuelas y canzonettas a cargo de los tenores Gustavo Porta y Luis Lima, y el barítono Leonadro López Linares, acompañados en piano por Horacio Castillo. Vie 17, a las 20 hs.

Anam Keltoi. Ciclo de verano con canciones y danzas de países con tradición celta. Vie 24, a las 20 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2401.

La Konga. Con 18 años de carrera, los oriundos de la ciudad cordobesa de Villa Dolores llegan a Rosario para un show a ritmo cuartetero. Vie 24, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Monsieur Periné + Mamita Peyote. El dúo colombiano llega a la ciudad para brindar un show junto a la banda rosarina. Vie 17, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Los Ángeles Azules. Los hermanos Mejía Avente llegan a nuestra ciudad para festejar cuatro décadas de éxitos a lo grande. Dom 19, a las 21 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Del 70 al 2000, lo mejor de la música. Un gran homenaje a la música de todos los tiempos con Gachy Roldán y El Negro Moyano, cantantes y bailarines. Dirección y Producción General: Manuel Cansino. Sáb 11 y 25, a las 21 hs.

CITY CENTER

Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

No paramos de triunfar. Karina Jelinek hará su debut teatral acompañada por Belén Francese, Fabián Medina Flores, Mariano De La Canal, Cristian Fontán y Hernán Cabanas. Jue 9 y jue 16, a las 21 hs. Vie 10, sáb 11 y vie 17, a las 22 hs.

Anama Bossa Nova. Espectáculo musical de Anamá Ferreyra con un repertorio exquisito y cautivante de Bossa Nova. La acompaña la cantante y actriz Claudia Tejada. Hoy y dom 12, a las 21 hs.

Me enamoré de vos. Bajo la dirección de Diego Pérez, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizan esta comedia en la cual una pareja desnuda con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Mié 8 y mié 15, a las 21 y 23 hs.

Sex, viví tu experiencia. Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini son algunos de los artistas que forman parte de esta experiencia creada por José María Muscari. Mar 14, a las 21 y 23 hs.

CLUB FOSSE

Falucho 270 bis.

Noctámbula. A través de este show se recorre la vida nocturna de un insomne, sumergiéndose en una dimensión extraña donde la percepción suele ser burlada. Dir gral: Vanesa Morán Díaz. Sáb 14, a las 22 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Remeras Negras. Comedia de terror ambientada en una noche de verano de los 90 en un pueblito del interior de Santa Fe donde un grupo de amigas tendrán que enfrentarse al desafío de sus vidas. Con Agostina Pozzi, Antonela Regalado y Gisela Bernardini. Dir: Ofelia Castillo. Vie y sáb hasta el 11 de feb, a las 21.30 hs.