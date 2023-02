Desde Punta del Este

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este, cuyo germen se remonta a comienzos de la década de 1950, celebra en 2023 sus bodas de plata. 25 años de actividad continuada que le hacen honor a su mítico origen. Surgido a mediados del siglo XX como la concreción del sueño de un grupo de cinéfilos inquietos, encabezado por Mauricio Litman y el extraordinario periodista cultural y maestro de críticos Homero Alsina Thevenet, quienes se propusieron hacer un festival de cine como los de Europa, pero acá nomás, el festival esteño está más vivo que nunca. Con casi 50 películas integrando la programación de esta edición histórica, el encuentro vuelve a posicionarse -a partir de este domingo- como uno de los eventos de cine más significativos en la costa oriental del Río de la Plata.

Dos competencias iberoamericanas, un panorama internacional con los últimos trabajos de grandes directores, un homenaje a una de las actrices más importantes de América latina, proyecciones al aire libre y una retrospectiva dedicada a un destacado cineasta uruguayo le dan forma al programa del festival en 2023. El mismo cuenta con dos películas de alto impacto internacional, una europea y otra estadounidense, a cargo de las funciones de apertura y cierre. En el primer caso se trata de As bestas, el inquietante sexto trabajo del español Rodrigo Sorogoyen, nominado en 17 de las 28 categorías de los Premios Goya. Es decir, casi todas aquellas en las que la película puede competir, excluyendo las tres dedicadas a cortometrajes, las dos dedicadas a películas no españolas y las de Mejor Documental, Mejor Película de Animación y Mejor Director Novel. Por su parte, el honor de la clausura le corresponderá a La ballena, nueva película del estadounidense Darren Aronofsky, director de Réquiem para un sueño (2000), El luchador (2008) y El cisne negro (2010). La ballena ha sido nominada a tres Oscar, una de ellas para la consagratoria labor protagónica del reaparecido Brendan Fraser, uno de los grandes favoritos de la temporada de premios 2023.

El cine argentino tendrá una importante presencia en este 25° Festival de Punta del Este. Por un lado, la enorme Cecilia Roth recibirá un merecido homenaje por su impresionante trayectoria, que a lo largo de más de 50 largometrajes le permitió trabajar con cineastas como Pedro Almodóvar, Adolfo Aristarain, Luis Ortega, Daniel Burman, Ulises Rosell o Marcelo Piñeyro, entre otros. Se proyectará además Conversaciones sobre el odio, segundo largometraje de la directora Vera Fogwill, que será presentada por la propia Roth y su coprotagonista Maricel Álvarez. Otras dos películas argentinas forman parte de la Competencia Iberoamericana de Ficción. Por un lado, el policial Natalia Natalia, dirigido por Juan Bautista Stagnaro y protagonizado por Sofía Gala Castiglione, quienes estarán presentes para presentar la película ante el público del festival. La participación argentina se completa con la coproducción La uruguaya, segundo trabajo de la cineasta Ana García Blaya. Este film tiene la particularidad de haber sido producido por la productora Orsai, del escritor, periodista y hombre orquesta Hernán Casciari, a través de la modalidad colectiva de crowfunding. García Blaya, quien viene de ganar el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Mar del Plata, viajará a Uruguay junto a una parte del elenco para acompañar a la película.

Natalia Natalia

La Competencia Iberoamericana de Ficción se completa con otros ocho títulos, entre los que destacan Mantícora, cuarta película del madrileño Carlos Vermut, y La jauría, opera prima del colombiano Andrés Ramírez Pulido, ganadora en Cannes de un premio de la crítica y nominada al Goya a Mejor Película Iberoamericana, donde compite contra Argentina, 1985, de Santiago Mitre. También se verán la comedia catalana Nosotros no nos mataremos con pistolas, de María Ripoll; El reino de Dios, de la mexicana Claudia Sainte-Luce ; One Way, del venezolano Carlos Daniel Malave; la ecuatoriana Lo invisible, de Javier Andrade; Rio de los deseos, del brasileño Sergio Machado; y la portuguesa Nunca pasó nada, de Gonçalo Galvão Telles. Todos ellos se encuentran en Punta del Este para presentar sus películas.

Cuatro son los títulos que compiten dentro de la Competencia Iberoamericana Documental. Uno de ellos, AD10S, de Santiago Mosquera, es un homenaje musical al inolvidable Diego Maradona, en cuya memoria el músico Gabriel Carrizo compuso la canción que da título a la película y que es interpretada en diez diferentes géneros musicales a lo largo de la misma. También se podrá ver la colombiana Anhell69, un melancólico y oscuro retrato generacional realizado por el director Theo Montoya y que resultó uno de los films más comentados y sorprendentes de la programación del último Festival de Mar del Plata. La sección competitiva documental se completa con las películas Wandäri, de los peruanos Daniel Lagares y Mariano Agudo, y la coproducción brasileño-italiana La versión de Anita, película que busca recuperar la historia de Anita Garibaldi, esposa del revolucionario italiano, dirigida por el historiador Luca Criscenti.

Dentro del panorama internacional se verá lo último de reconocidos directores como el español Álex de la Iglesia (El cuarto pasajero), la francesa Claire Denis (Con amor y furia) o el británico Sam Mendes (Imperio de luz). También forman parte de esta sección la española Cinco lobitos, ópera prima de Alauda Ruiz de Azuada, que tuvo su premiere mundial en la Berlinale de 2022 y está nominada a 11 Premios Goya, la rumana Metronom, estrenada en Cannes, donde su director, Alexandru Belc, recibió el premio a la Mejor Dirección en la sección Un Certain Regard, y la precandidata sueca a los Oscar Conspiración divina, de Tarik Saleh. Completan el programa internacional la brasileña Marte Um, de Gabriel Martins; las francesas The Worst Ones (Lise Akoka y Romane Gueret) y Winter Boy (Christophe Honoré), y las italianas Nostalgia, de Mario Martone, y El gran Pirandello de Roberto Andò. La programación se completa con una retrospectiva dedicada al cineasta uruguayo radicado en Los Ángeles José Ramón Novoa, responsable de películas como Sicario, la ley de la calle (1994), Un lugar lejano (2010) o Solo (2014).