La hinchada de Spezia, club de la región de Liguria, el norte "rico" de Italia, intentó burlarse de la muerte de Diego Maradona con cánticos durante el partido contra el Napoli, por la 21ª fecha de la Serie A. La estrategia no le sirvió de mucho: el equipo del sur italiano le ganó con contudencia 3 a 0, un triunfo que le permite seguir en la punta del torneo. Mientras tanto, Spezia parece condenado a pelear por no descender, a solo cinco puntos de Hellas Verona, el último equipo que -por ahora- bajaría a la Serie B

Los hinchas cambiaron la letra de la histórica canción de los napolitanos para Maradona para burlarse de la muerte del ídolo. "Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon?, è morto Maradona" ("¿Sabes por qué me late l corazón? Maradona esta muerto"), entonaron los hinchas de Spezia de la "Curva Ferrovia", según reportó el diario Corriere dello Sport. Además, también se escuchó en varias oportunidades: "Diego non pip*a piú" (Diego ya no orina), un cántico para burlarse del doping positivo que le detectaron al astro argentino.

El hecho tuvo una gran repercusión y títulos como "Vergüenza en La Spezia", se repitieron en diarios y portales. La hinchada de Spezia también insultó al entrenador de Napoli, Luciano Spalletti, quien tuvo un paso como jugador por el club en la década del '80.

Por los repudiables cantos, el Spezia podría recibir una multa de hasta 10.000 euros. Un castigo habitual en el fútbol italiano ante este tipo de hechos.

Spezia y Napoli arrastran una larga rivalidad e incluso se registraron incidentes entre los "ultras" en el partido que jugaron en mayo del año pasado en el estadio Alberto Picco de La Spezia.