El diputado neoliberal Javier Milei volvió a sortear su salario este jueves. Se trata de una práctica recurrente que el líder de la Libertad Avanza realiza desde que asumió en su banca de diputado, cumpliendo con una promesa de campaña, y casi el único aporte que hizo como legislador: ya que desde que asumió presentó tan solo 25 proyectos, en su mayoría pedidos de informes o de declaración, y no integra ninguna comisión de trabajo.

El sorteo de la dieta de diputado se realiza a partir de la simple inscripción en su página "mipalabra.javiermilei.com" con DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de celular. De esa forma, Milei ya lleva entregados casi 6 millones de pesos desde que asumió, mientras que este jueves fue el sorteo de su salario de enero de 697.621 pesos, entre las 2.615.498 personas que estaban registradas en el sistema. En el primer sorteo que realizó, en enero de 2022, las anotadas habías sido 1 millón.

Como parte de su campaña, el líder de la Libertad Avanza había prometido presentar un proyecto de Ley para que los diputados pudieran renunciar a su sueldo y donarlo. Esa promesa no la cumplió ni tampoco fue productivo en su tarea legislativa. Cuenta con solo 9 proyectos de ley presentados, y varios de ellos plantean derogaciones: del Impuesto de Bienes Personales, de la Emergencia Territorial Indígena, de la Ley de Competitividad y de Abastecimiento.

Con este nuevo sorteo, Milei llega al decimotercer salario entregado a quienes se inscriben en su página web, algo que en un inicio activó la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, para resguardas los datos personales de los inscriptos.

En la Libertad Avanza, Milei no es el único que no precisa de su salario para vivir. El legislador porteño Ramiro Marra también anunció desde su primer día en el cargo que no utilizaría el sueldo para su sustento sino para invertirlo, en su totalidad, en acciones. Hasta el momento, según contó Marra días atrás en una entrevista, cobró 14.000 dólares y ganó "7000 dólares con mis inversiones". Entre las empresas elegidas para invertir están Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) y Vista Gas and Oil, la empresa petrolera fundada por el exCEO de YPF, Miguel Galuccio.