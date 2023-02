Gabriel Heinze no dio señales ayer en conferencia de prensa de la formación de Newell's que mañana a las 17 visitará a Defensa y Justicia. En mitad de cancha es probable la salida del juvenil Lisandro Montenegro por Cristian Ferreira, quien ya se recuperó de una lesión muscular. Mientras que el reemplazante del lesionado Francisco González será Brian Aguirre, quien viene de jugar el Sudamericano Sub 20 con la Selección, o Jonathan Menéndez, el refuerzo proveniente de Vélez que se integró el lunes a los entrenamientos. Pablo Pérez, por su parte, tiene más chances de permanecer entre los relevos que de aparecer mañana en el once inicial.