El jefe del Gabinete de Asesores de Presidencia, Antonio Aracre, sostuvo que "no se juega con fuego" cuando se habla de la sostenibilidad de la deuda pública, porque remarcó que "es la patria la que está en juego". "Escucho muchas dificultades e incomodidad manifiesta del ex ministro (de Economía de Cambiemos Hernán) Lacunza, tratando de explicar que no dijo lo que dijo en relación a la sostenibilidad de la deuda en pesos", puntualizó Aracre en la red social Twitter.



Lacunza afirmó en las últimas horas que "Argentina está en una trayectoria insostenible hace varios años, con un déficit fiscal muy grande, que cubren con emisión que genera inflación y con deuda que a la larga trae problemas".



Otro de los que salió a responder fue el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y aseguró que la deuda "no es insustentable". "Estimados colegas ¿cómo una deuda del 8% del PIB, que requiere sólo de 0,2% del PIB de esfuerzo fiscal para no crecer, es catalogada de insustentable? "¿Y si para que la deuda no crezca más, buscamos todos, como política de Estado, aprobar un presupuesto sin déficit fiscal primario?", dijo el funcionario.