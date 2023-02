La vuelta al equipo de Gino Infantino y Alejo Veliz son las principales novedades que considera Miguel Russo en la formación de Central, que el domingo a las 17 recibirá a Arsenal en el Gigante de Arroyito. El equipo no está confirmado pero se esperan cambios para la segunda presentación de los auriazules ante su gente por Liga Profesional.

Central hizo un muy mal primer tiempo ante Tigre y reaccionó en el complemento, ya cuando se encontraba en desventaja. Esa formación que se repuso a tiempo para encontrar un empate en la última jugada es la que considera disponer Russo el domingo ante los de Sarandí. Y para eso el entrenador canaya deberá prescindir de la línea de cinco en el fondo, la cual muy poco resultados le dio. Porque con cinco atrás al equipo le atacaron mucho, tanto Argentinos como Tigre, y recién cuando el técnico pensó en sumar jugadores de características ofensivas Central pudo desprenderse de su rol pasivo en los encuentros.

Por eso, para pasado mañana tiene muchas chances de ingresar Infantino, y también Veliz, como ocurrió en la media hora final en Victoria el pasado viernes. La reaparición de Infantino obligará a Russo a sacar un zaguero central y la duda reposa entre Facundo Mallo y Juan Cruz Komar. Mientras que en ataque Veliz tiene claras posibilidades de desplazar a Fabricio Oviedo.

En la práctica vespertina de ayer Russo no despejó dudas. Esta mañana habrá un nuevo ensayo de fútbol táctico en Arroyo Seco y allí el técnico definirá variantes para darle a Central un protagónico más relevante al equipo en los partidos. Más aún porque enfrente estará un rival que no ganó aún en el torneo y sumó solo un punto en las dos primeras fechas. En la web del club se venden plateas, tanto socios como para no socios.