Colón de Santa Fe se enfrentará este viernes a las 21.30 (TV: TNT Sports) con Sarmiento de Junín, en zona de descenso, por la tercera fecha de la Liga Profesional.







Colón arrancó el torneo con dos derrotas y es por eso que el entrenador uruguayo Marcelo Saralegui meterá mano en el equipo con al menos tres variantes en la zona media. Además, Ramón "Wanchope" Abila reaparecería en el banco y podría sumar minutos de cara al clásico santafesino contra Unión, a jugarse en la próxima semana.

El presidente José Vignatti ratificó a Saralegui al frente del Sabalero. "Nosotros vemos que se nombran a muchos técnicos y no podemos salir a decir 'no es cierto'", dijo Vignatti a radio LT9 de Santa Fe, y añadió: "Tenemos que soportar las informaciones falsas, que lamentablemente son muchas, pero hay que enfocarnos en lo nuestro y no en los chismes".



El histórico dirigente dijo que con el DT "la relación es absolutamente normal", y que hubo "informaciones falsas" que vaticinaban su alejamiento. "Saralegui es un hombre de la casa", aseguró Vignatti ante versiones que indicaban que era inminente una salida del ex volante y especulaban que una derrota en el clásico ante el Tatengue, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, podía ser un detonante.



"Más allá de que los resultados no acompañaron a Colón, estamos en el inicio del campeonato; ya veremos lo que pasará en el futuro", enfatizó el dirigente.



En la vereda de enfrente, Israel Damonte, DT de Sarmiento, no contará con los defensores Juan Insaurralde -expulsado contra Barracas Central- y Franco Quinteros, afectado por una molestia en el gemelo derecho, mientras que el volante José Mauri se recupera de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.



El Verde de Junín suma apenas un punto -figura dentro de las dos plazas de descenso por promedio- y acumula gran enojo con relación a los arbitrajes, en especial tras sentirse perjudicado ante el Guapo -con un gol mal anulado y un penal no otorgado- en la derrota 5-3 que sufrió como local el sábado pasado.



El Pirata va a Santiago

Entonado por la victoria ante River Plate, Belgrano de Córdoba visitará este viernes a las 21.30 (TV: ESPN Premium) a Central Córdoba, en el estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero.







El conjunto cordobés viene de vencer 2-1 al Millonario en el estadio Mario Alberto Kempes, con dos goles de Pablo Vegetti, y se ubica a dos unidades de los punteros Huracán, Lanús y Godoy Cruz.



El entrenador Guillermo Farré quedó conforme con el rendimiento de su equipo, por lo que volverá a poner en cancha a los mismos once que paró el sábado pasado.



Los santiagueños, por su parte, consiguieron un resultado favorable al empatar sin goles ante Boca Juniors en La Bombonera en la pasada jornada, y suman un punto.



El DT Leonardo Madelón también destacó el funcionamiento de sus dirigidos ante el Xeneize y volverá a confiar en el mismo equipo para recibir a Belgrano.