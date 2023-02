Desde Santa Fe

El gobierno provincial abrió ayer las paritarias con los estatales de UPCN y ATE y los docentes de Amsafé y Sadop con una primera coincidencia política: que en 2023 los salarios de los trabajadores del sector público vuelvan a ganarle a la inflación, como ya ocurrió en 2021 y 2022. “La expectativa es llegar a un acuerdo para que los salarios estén por encima de la escalada inflacionaria”, dijo el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, quien participó en las dos mesas de negociaciones. Sus interlocutores coincidieron: “Nuestra responsabilidad es que los salarios mantengan el poder adquisitivo”, sostuvo el líder de UPCN Jorge Molina, mientras que su colega de ATE, Jorge Hoffmann ratificó: “La idea es estar unos puntos arriba de la inflación”. En 2021, el salario real en el Estado recuperó dos puntos y en 2022, diez puntos: con una inflación del 92,6% en la provincia, el incremento llegó al 97% en diciembre, más otro 5% en enero, que lo elevó al 102%.

Pusineri representó al gobierno en las dos paritarias: a las 11, con UPCN y ATE, en la Casa Gris, junto a funcionarios del Ministerio de Economía. Y a las 18, en su despacho junto al secretario de Educación Víctor Debloc recibió a dirigentes de Amsafé, Sadop y los otros dos gremios docentes. “Comenzamos el diálogo con la expectativa de llegar a un acuerdo para que los salarios estén por encima de la inflación, de manera de preservar su poder adquisitivo”, ratificó el ministro de Trabajo. “Y tratar todos los temas de la agenda que vienen de instancias anteriores”.

Las dos paritarias pasaron a un cuarto intermedio, pero convocaron a las comisiones técnicas donde seguirán las negociaciones y en “función de los avances nos volveremos a reunir”, explicó Pusineri.

“El gobierno va a escuchar los planteos de los gremios y cuáles son los intereses convergentes para realizar una oferta salarial”. “Tenemos un esquema que ya nos permitió resolver cada una de las situaciones”, en 2021 y 2022. “Así que vamos a hablar de aumentos porcentuales (en períodos cortos) con cláusula de revisión. Es lo que se avizora para 2023, pero todavía falta el trabajo fino de ver los números, que es lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene”, precisó el ministro.

Otra coincidencia entre Pusineri, Molina y Hoffmann es que los tres descartaron la cláusula gatillo que fogonea Amsafé Rosario. “Es un tema que quedó superado, en la discusión paritaria en la Argentina, en estos últimos tres años ya no se utiliza la cláusula gatillo. Y la que conocíamos en Santa Fe hubiera significado llegar a la paritaria de hoy con diez puntos menos de lo que se llegó. No veo el beneficio para los trabajadores tampoco”, remarcó Pusineri.

Lo mismo apuntó el secretario de Educación Víctor Debloc: “Los sindicatos docentes no nos piden la cláusula gatillo. Porque además, esa cláusula (como se conoció en Santa Fe) significaba que los salarios se actualizaban recién a los dos meses” del índice inflacionario. “El modo cómo resolvimos el problema en diciembre estuvo muy bien. Para diciembre el aumento fue del 97% en diciembre, más 5% de enero (que elevó la suba al 102%). Un buen acuerdo que dio buenos resultados. Queremos seguir por ese camino”.

Debloc ratificó que el ciclo escolar de 2023 será de 190 días de clases, desde el 1º de marzo hasta el 22 de diciembre. “La intención del gobierno es que nos pongamos de acuerdo (con los sindicatos docentes) para que el 1º de marzo todos los chicos y chicas puedan estar en la escuela aprendiendo”. “Es muy importante el arranque de la paritaria. La semana pasada ya tuvimos una instancia técnica que es valorada por el Ministerio de Educación, pero también por los sindicatos que cuidan la trayectoria y carrera docente”.

A la mañana, los líderes de UPCN y ATE compartieron una preocupación: que si bien entre enero y diciembre de 2022, el aumento de los trabajadores superó en diez puntos la inflación, hubo un bache en agosto. “El año pasado tuvimos varias semanas de conflicto, esperemos no tenerlo este año. En 2022, hubo un proceso inflacionario inédito que nos obligó a exigir la revisión antes de lo que habíamos acordado. En 2023 esperamos lograr un acuerdo que nos permita acompañar el proceso inflacionario y tratar recuperar algunos puntos, como ocurrió en los últimos dos años”, recordó Hoffmann.

“Tenemos que aprovechar esa experiencia”, coincidió Molina. “Que el valor del salario no se deteriore en ningún momento, y no como sucedió en agosto de 2022 que tuvimos una caída en los ingresos”. “Esperamos que eso no suceda en 2023, discutiremos con el Poder Ejecutivo cuál sería el mejor mecanismo para que eso no se repita”, agregó.