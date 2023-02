La Cámara de Diputados emitió este martes un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, a través del cual se busca crear un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico, popularmente conocido como "Monotributo Tech".

El dictamen de mayoría emitido en la comisión de Presupuesto y Hacienda sumó las 24 firmas de legisladores del Frente de Todos, por lo cual el texto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la cámara cuando se logre destrabar el conflicto generado entre Juntos por el cambio y el oficialismo como consecuencia de la negativa del interbloque opositor a bajar al recinto mientras siga adelante el debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.



¿Qué es el Monotributo Tech?

El monotributo tecnológico apunta a ayudar a la retención del talento capacitado y formado en Argentina en materia de software y tecnologías asociadas, aun cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.



La retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados, especialmente en materia de desarrollo de software, es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.



El proyecto crea un monotributo tecnológico (Monotech) para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)".



Monotributo Tech: cuáles son los topes y cómo funcionará

El tope de facturación anual del "Monotributo Tech" será de US$ 30.000,y tendrá cuatro escalas. Estas últimas dependerán de si ya se tiene un monotributo vigente con cobro en pesos, o si recién se ingresa al sistema.

La primera busca incluir a aquellos contribuyentes que exporten por hasta US$ 10.000 anuales (unos 833 dólares por mes); la categoría 2 contemplará a quienes facturen hasta US$ 20.000 por año (1.666 dólares por mes); y la categoría más alta será la que tenga habilitada hasta una facturación anual de US$ 30.000 (2.500 dólares por mes).



De esta manera, el monto mensual que pagará cada categoría del "Mono Tech" tiene su “equivalencia” en las escalas del monotributo doméstico, las cuales son:



La categoría 1 pagará $9245 (equivalente al tributo integrado de la escala D).

(equivalente al tributo integrado de la La categoría 2 pagará $15.712 (equivalente al tributo integrado de la escala F).

(equivalente al tributo integrado de la La categoría 3 pagará $31.347 (equivalente al tributo integrado de la escala H).

Por otro lado, la categoría 4 será para aquellos que tienen monotributo local y que deberán deberá sumarle el impuesto integrado de la categoría H, es decir, de $20.460. Sin embargo, si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.

El proyecto considera que el monotributo es "compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados y empleadas en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Mono-Tech".

