La “bomba económica” que denunció la oposición con bombos y platillos en las últimas semanas no resultó como esperaba. La estrategia electoral, que buscaba agitar el avispero de la desestabilización, le terminó explotando en las manos. Lejos de encender las alarmas por la deuda en pesos, funcionarios de todos los niveles salieron a recordar que fue justamente Juntos por el Cambio el que defaulteó las cuentas y trajo al país al Fondo Monetario Internacional.



Consultado por AM750 sobre la bomba cambiemista, el exministro de Desarrollo Social, el diputado Daniel Arroyo, se manifestó enojado y advirtió que “no es tiempo de jugar con fuego”, a la par que desmintió de manera tajante que “no hay una bomba”.

Como en una lección de secundaria, Arroyo explicó que “hay que distinguir en dos planos. Argentina tiene claramente un alto nivel de endeudamiento. Pero no es lo mismo hacerlo en pesos que en dólares. Eso es muy evidente. Tenemos que atender el problema de la deuda”.

Para adelante, para exministro el desafío que tiene el país es ver cómo puede hacer para crecer con un impacto positivo en los 46 millones de argentinos y, al mismo tiempo, atendiendo el problema de la deuda.

Luego, continuó con un tono más áspero: “En segundo lugar, me parece que no es tiempo de jugar con fuego. De estar planteando debates acerca de los vencimientos y cómo paga el Estado argentino. Creo que hay reglas que no se pueden pasar. Límites que no se pueden pasar”.

“La oposición pasó un límite poniendo el tema de la deuda en pesos. En un contexto complejo, no se puede jugar con fuego. Como no hay que defaultar la deuda en pesos y no es ese el camino, lo que hay que hacer es tomar deuda en moneda propia. Y es lo que se ha hecho en este Gobierno y no el esquema de deuda con el FMI”, agregó.

Finalmente, Arroyo apuntó: “Entiendo yo, que de alguna manera JxC fue para atrás. Espero que ese sea un límite que no se vuelva a pasar. Ejemplos históricos de los que quisieron, no estando en el Gobierno, encender la mecha, hay muchos. Y terminaron mal. Por eso creo que esto es grave de verdad”.

