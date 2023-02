El futbolista portugués Joao Félix aseguró que el argentino Enzo Fernández, su flamante compañero en el Chelsea de Inglaterra, "va a ser uno de los mejores mediocampistas de Europa" y "se merece el dinero" que se pagó por su pase al Benfica de Portugal.

"Es un chico muy, muy bueno. Llegó dos días antes de un partido y ya empezó a jugar. Ha estado muy bien y es muy buen jugador", expresó Joao Félix en declaraciones al Diario As. Y añadió: "Cada vez es más normal que se paguen cantidades así. El fútbol está cambiado y ahora cada vez más va a haber fichajes de 80, 90, 100, 110 millones. Se merece el dinero porque es un jugador joven, es muy bueno y tiene mucho para evolucionar aún. Seguramente va a ser uno de los mejores medios que van a jugar en Europa".

De esta manera, la figura del Chelsea, que se encuentra a préstamo del Atlético de Madrid de España, respondió indirectamente a las críticas del histórico ex lateral del Manchester United Gary Neville a una de las revelaciones del Mundial de Qatar 2022.

"El tope para este tipo de jugadores es de 56 o 68 millones de euros. No son jugadores que vayan a jugar en la delantera y que vayan a marcar 30 goles", sostuvo Neville al referirse a los 120 millones de la misma moneda que abonó el Chelsea para sumar a Enzo Fernández a su plantel.

En esa línea, agregó: "¿Por qué están pagando tanto en esas posiciones? ¿Qué obtienes con este dinero? Me parecen transferencias extrañas. No digo que no sean buenos, pero las tarifas para jugadores en esas posiciones me parecen una locura".