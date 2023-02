Este martes inició el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la joven marplatense de 16 años asesinada en octubre de 2016. En 2018, los imputados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, fueron absueltos. Pero en 2020, la Cámara de Casación anuló el fallo y ahora el fiscal Leandro Arévalo ratificó la acusación por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio".

"Solamente los condenaron a 8 años por la tenencia y venta de droga a menores en los colegios, y el femicidio de Lucía quedó de regalo", explicó este viernes en AM750 la madre de la joven asesinada, Marta Montero, al referirse al primer proceso judicial, de 2018.

En diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes, Montero planteó además que durante la primera jornada del nuevo juicio "no hubo perspectiva de género", porque otra vez indagaron en la vida privada de su hija. "Volvemos a repetir lo mismo, nos costó mucho tiempo de lucha. Queremos que de una vez por todas se juzgue y se llegue a un final. Queremos saber quién mató a Lucía", demandó.

Además, la mujer expresó la dificultad que conlleva repetir el proceso judicial contra los acusados de asesinar a su hija: "El lunes me sentí tan quebrada, como hacía muchísimo no me pasaba", contó.

Y agregó: "Pasar por esa revictimización es horrible, tener que acordarte, tener que ver, es demoledor. Yo ya no quiero volver a eso, voy superando día a día lo que pasó y de pronto tengo que empezar de cero, aguantar preguntas escabrosas del otro lado".

En ese sentido, agradeció el apoyo de su familia y de militantes feministas que la acompañan durante el juicio: "Me sostiene mi propia familia, son mi cable a tierra, después la lucha de todas las mujeres, el abrazo y la palabra de aliento".

Por otra parte, la madre de Lucía explicó que la próxima semana continuarán las audiencias con testigos. En tanto, los alegatos serán cerca del 17 de febrero y la sentencia se espera para los primeros días de marzo.