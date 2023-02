La propuesta es inédita para la ciudad de Funes, y agrega un atractivo más a la agenda cultural general. Como su nombre lo dice, Breve: Teatro y Gastronomía ofrece tres obras de corta duración, con la posibilidad de degustar comida y bebidas de sello local, entre función y función. El ciclo Breve tiene lugar los días sábados a las 21 en Casa Zulú (San José 1769), es organizado por las artistas y gestoras culturales Viviana Trasierra y Carolina Hall, y cuenta con apoyo del Gobierno de Funes.

“Para Carolina y para mí fue muy importante el hecho de pensar en Funes, siendo un lugar que está bastante desprovisto de cualquier oferta de entretenimiento, más allá de determinadas actividades como algún show durante el verano; pero después, como que todo muere. Desde hace mucho tiempo queríamos llevar una propuesta artística y pensamos que Breve era propicio, porque tiene mucho que ver con cuestiones que la gente últimamente señala: que sea algo corto, se la pase bien, y pueda cruzarse con gastronomía. La gente busca tanto la oferta gastronómica como algo del orden de lo social, y nos parecía que el ciclo de Breve era ideal para esto; así como que podía empezar a instalarse en los meses de verano, un momento en donde se reciben muchos turistas. De todas maneras, nuestra intención es que sea una propuesta que se pueda sostener durante el resto del año, para nutrir una agenda cultural que en Funes no está”, comenta Viviana Trasierra a Rosario/12.

Uno de mil, con Anahí González Grass estará en el circuito de hoy.

“Contamos con Casa Zulú, un espacio que si bien no está concebido para la teatralidad –es un centro de terapias tradicionales y holísticas, de yoga, de meditación y de biodecodificación– nos abrió las puertas; mi socia y yo damos allí clases de teatro, y para este proyecto funciona perfecto, gracias a la diversidad de espacios que tiene el lugar y que hace posible la propuesta”, continúa.

El ciclo Breve inició el fin de semana pasado, y las expectativas fueron superadas con creces. De acuerdo con lo que refiere Cristian Cabruja, integrante del equipo de producción, “fue un éxito, para el viernes ya estaban todas la localidades vendidas”; y explica la modalidad: “Se trabaja con tres circuitos, donde el público va rotando entre las obras –de 15 a 20 minutos cada una– y la degustación de comida y bebida. Además, este espacio cuenta con un patio interno muy lindo, donde pusimos mesitas y por donde la gente circula también”.

Viviana Trasierra: -Tuvimos que decirle que no a gente en la puerta, ¡y se me caían los lagrimones! Si bien los espacios físicos alojan más público, nosotros permitimos un promedio de 25 personas como máximo en cada una de las funciones, porque no queremos que se pierda esta cosa que tiene el teatro breve, que es algo del orden de la intimidad, del encuentro cercano con el público; porque queremos respetar eso, las localidades son anticipadas. ¡Y llenamos! Llevar a ver teatro a la gente, y en Funes, es un laburo grande.

Cristian Cabruja: -También porque está esa cosa de ir al teatro o al cine a Rosario; por eso, la idea es empezar a propiciar que los funenses puedan ver teatro en Funes, pero también invitar a gente de la región, de Rosario, de Roldan; de hecho, hay actores rosarinos y roldanenes participando de este evento. Entre las cosas que nos llenan de orgullo está el empezar a formar un público, y en Funes, lo que nos parece doblemente gratificante.

Trasierra: -Es una apuesta a generar nuevos públicos pero también tenemos la experiencia de haber hecho bastante teatro en Funes, tengo un grupo muy sólido con el que solemos hacer cosas y nos sorprende la convocatoria que se logra, algo que es comentado también por el mismo público. Cuando la gente se entera de lo que hay, de las posibilidades que tienen y de que no es algo carísimo, asiste. Me parece que tiene que ver con el deseo, con la voluntad, y con la capacidad de acción y de gestión, porque en Funes está todo dado para que se convoquen nuevos públicos. Hay que querer hacerlo, pero también es un gran trabajo.

Los chicos, con David Gastelú y Jésica Biancotto se presentará hoy.

El ciclo Breve: Teatro y Gastronomía ofrece hoy, a partir de las 21, las siguientes obras: Inmortal el que vive (de Romina Mazzadi Arro), con Carolina Hall y Miguel Bosco, dirección de Viviana Trasierra; Uno de mil (de Miguel Bosco), con Anahí González Gras, dirección de Miguel Bosco; y Los chicos, con las actuaciones de Jésica Biancotto y David Gastelú. El sábado 18 será el turno de Inmortal el que vive; Llevarse el gato al agua, con Belén López Medina y Lorena Rey, dirección de Miguel Bosco; y Los chicos. El sábado 25 podrán verse Inmortal el que vive; Uno de mil; y el espectáculo de danza Doloso, con Giuliana Nardi, Julieta Del Buono, Mikaela Centurión y Matías Tamburri (músico en escena).

“En Funes hay un público expectante y deseoso de que sucedan estas cosas, mucho más si están ligadas a lo artístico; éste es un granito de arena, con el deseo puesto en que pueda sostenerse durante todo el año”, concluyen Trasierra y Cabruja.