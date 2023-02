La falta de inspiración en el último pase y cambio de velocidad en los metros finales de la cancha condenaron a Newell’s a su primera derrota en Liga Profesional. La Lepra perdió todo lo que tenía en juego por un tiro libre de Gutiérrez del cual no pudo reponerse. No le alcanzó con el dominio del juego ni con las respuestas que entregó Gabriel Heinze con cambios que profundizaron el control del juego de los rojinegros.

En el plano táctico, Newell's y Defensa y Justicia no se sacaron ventajas en la primera parte. Los defensores no se dejaban sorprender y en la circulación de pelota que propuso Newell’s encontró algunas buenas jugadas, en general por la derecha con Menéndez. Pero no hubo más que un cabezazo de Velázquez a las manos de Unsain y un remate desviado de Reasco al pisar el área chica.

El local, por el contrario, tuvo en Solari al único jugador que rompía líneas con sus gambetas. En una de esos intentos lo bajó Mosquera y de tiro libre anotó Gutiérrez con muy preciso derechazo al palo de la barrera. Y luego, en minutos de desconcierto, a Newell’s lo salvó Hoyos con atajadas decisivas en el área chica.

Para el segundo tiempo las respuestas de la Lepra llegaron con los cambios. Recalde, Pablo Pérez y Ferreira le dieron mejor juego con la pelota y en general el equipo se instaló en el área del local. Aunque todos los intentos fueron fallidos: Recalde anotó en fuera de juego, Aguirre y Ferreira probaron con remates desviados, Gómez definió el cuerpo de Unsain y en la desesperación de los últimos minutos todas las pelotas que fueron al arco fueron bien resueltas por el arquero de Defensa y Justicia.

La derrota dejó a Heinze con algunos problemas entre manos. Porque el equipo se mostró mejor con las variantes, señal de que hay algunos suplentes que reclaman la titularidad.

1 Defensa y Justicia

Unsain

Santana

Colombo

Cardona

Soto

Kevin Gutiérrez

Escalante

López

Solari

Barbona

Fernández

DT: Julio Vaccari

0 Newell’s

Hoyos

Mosquera

Velázquez

Ditta

Pittón

Gómez

Sforza

Portillo

Menéndez

Reasco

Sordo

DT: Gabriel Heinze

Gol: PT: 29m Gutiérrez (DyJ)

Cambios: ST: 10m Ferreira por Reasco, Mansilla por Velázquez y Recalde por Portillo (N), 18m Tripichio por Escalante (DyJ) y Pablo Pérez por Mosquera (N), 30m Aguirre por Sordo (N), 33m Cáceres por Fernández y Miritello por Solari (DyJ), 45m Malatini por Cardona y Castellani por Barbona (DyJ).

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Defensa y Justicia