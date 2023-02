La pelea de alto voltaje entre Provincia y Nación por la inseguridad en Rosario no descansó ni siquiera el domingo, y ante la declaración del gobernador Omar Perotti de que “el gobierno nacional abandona a Rosario”, desde Casa Rosada contestaron a través de un comunicado en el que destacan el trabajo que vienen llevando adelante para combatir el narcotráfico, "sin campañas de prensa ni marketing y lejos del show y las bravuconadas mediáticas". Al mismo tiempo, advierten que las consecuencias de esta problemática “son demasiado dolorosas y no dejan lugar para discusiones sin sentido ni para el rédito político”. A poco de conocerse este documento, el ministro santafesino Marcos Corach utilizó sus redes sociales para aclarar que “no se desconocen los aportes a la fecha, pero tampoco que son insuficientes”.

El pase de facturas entre el gobernador Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, continuó durante el fin de semana y derivó en la publicación de un comunicado que fue compartido en redes sociales por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el propio Aníbal Fernández, pero también fue publicado a modo de solicitada en varios medios gráficos nacionales. En el mismo, el gobierno nacional aclara que trabajan “sin campañas de prensa ni marketing, y lejos del show y las bravuconadas mediáticas”. Además, destacan que lo hacen “primero, por respeto a las vidas que el narcotráfico se llevó pero también porque así lo indican las más elementales normas profesionales de un área en donde el manejo confidencial de la información, la planificación reservada y la sorpresa son centrales para definir el éxito de una operación”.

De esa manera, contestaron directamente a la acusación del mandatario santafesino de que “el Gobierno nacional abandona Rosario”, comentario que expresó luego de que el titular de la cartera nacional de seguridad le dijera: “Es su provincia, es su policía. El problema lo tiene él. Entonces, resuélvalo con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera". Al mismo tiempo, Perotti destacó el sábado que “la verborragia política y las chicanas tuiteras no resuelven los problemas de inseguridad en la Argentina” y que "la pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”. Y agregó: “Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas".

Para refutar la denuncia de inacción argumentada por Perotti, en el comunicado se destaca que “el esfuerzo es muy grande”, seguido por una lista de acciones y resultados obtenidos durante la actual gestión. En cuanto a la cantidad de agentes desplegados para el trabajo en la ciudad, detallan que hay 3.693 hombres y mujeres de las fuerzas federales, agrupadas en un comando unificado, "que trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario”. Además, subrayaron el refuerzo de “la presencia de Gendarmería Nacional con 1.000 efectivos”.

Por otro lado, mencionaron que a partir del establecimiento del Comando Unificado de las Fuerzas Federales, junto a la Policía de Santa Fe se elaboró un Plan de Operaciones con foco en la seguridad ciudadana y se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de Gendarmería. Al mismo tiempo, resaltaron el “desarrollo y despliegue de inteligencia criminal, cruzando información con otros organismos bajo una estrategia coordinada”. A la hora de realizar un balance del trabajo realizado hasta el momento, se detalla la realización de 2.010 procedimientos; 2.077 personas detenidas por decisión de fiscales provinciales y federales; y que se superó un 309% más la incautación de cocaína con respecto a 2021.

Después de conocerse el comunicado, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, utilizó sus redes sociales para referirse al tema pero sin hacer mención directa a lo recientemente expresado por Nación. “El caso Rosario es de una particularidad y una complejidad que sentimos que el gobierno nacional no termina de dimensionar. No se desconocen los aportes a la fecha, pero tampoco que son insuficientes”. También consideró que “la respuesta que la sociedad demanda nos necesita trabajando” por lo que dejó su pedido al Ejecutivo nacional: “Necesitamos toda la ayuda disponible y la necesitamos ya. Necesitamos inteligencia, coordinación y compromiso de todas las partes. Porque lo hecho hasta acá no alcanza”.

Por su parte, el Bloque Justicialista "Lealtad" de la Cámara de Senadores de Santa Fe rechazó las declaraciones de Aníbal Fernández, al sostener que las afirmaciones del funcionario "demuestran su más profundo desconocimiento de la difícil situación que atravesamos los santafesinos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y sus consecuencias sobre la inseguridad que afectan a todo el territorio nacional". La bancada, constituida por los senadores Eduardo Rosconi, Cristina Berra, Marcos Castello, Ricardo Kaufmann y Alcides Calvo, también exhortó "al gobierno nacional a que, en cumplimiento de sus obligaciones como estado federal, asuma la responsabilidad de dotar de recursos materiales y humanos necesarios para tal fin, para que de modo articulado Nación, junto con la Provincia y la Comunidad toda, podamos enfrentar esta difícil situación y de este modo darles la tranquilidad y seguridad que nuestros ciudadanos merecen".