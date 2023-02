Con más de 40 mil personas que participaron de las propuestas presenciales desde el pasado 3 de febrero hasta el domingo, el Festival de Poesía Ya! despidió una edición que expandió los ecos del encuentro como nunca antes y durante diez días congregó a más de cien poetas de todo el país, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador y Estados Unidos con una programación que indagó en los vínculos entre cuerpo y lectura.



La interpretación excepcional de poemas de Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Alejandro Urdapilleta que hizo Humberto Tortonese frente a un auditorio repleto en la ballena del Centro Cultural Kirchner, la velada villera que fusionó lectura y rap en la Casa Patria Grande y fue una fiesta a mitad de, acaso, la semana más calurosa de este verano; la lectura de poetas migrantes que radican en Argentina, leída en árabe, en guaraní, en español con acento paraguayo, brasileño y venezolano. Esas y otras tantas actividades marcaron el ritmo y el tono de este festival, organizado por el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de Nación.



Este año Poesía Ya! creció mucho: expandió sus sedes (fueron cuatro) , amplió su programación, duplicó las cifras de asistentes de la edición anterior. "No importa que haya 20 o 1500 personas o 40 mil, como en esta edición, el espíritu siempre es el mismo y creo que esa es la clave, que cada uno es un único lector pero en un imaginario colectivo. La literatura es un poco eso: es habitar una misma lengua pero que resuene en la intimidad de cada lector de una manera irrepetible y única", dijo la directora del festival, Gabriela Borrelli. "Me parece que hay algo de ese sentimiento de cada persona que viene al Poesía Ya! Cada poema que escuchan, cada libro que se llevan es parte de una misma patria", agregó.



Más de cien poetas participaron de esta edición y unos 70 fueron ganadores de la convocatoria abierta y federal para ser parte de la programación del festival. Entre las y los poetas más reconocidos estuvieron Alicia Genovese, María Teresa Andruetto, la estadounidense Anne Boyer, Osvaldo Bossi, Ivonne Bordelois, Jorge Boccanera, Naty Menstrual, César González, Fernando Noy, Liliana Herrero, Dani Umpi, Walter Lezcano, Claudia Schvartz, Rosa Rodríguez Cantero, Irma Verolín, Silvia Castro, Elena Annibali, Pipo Lernoud y Marina Mariasch, entre muchos otros.



Hubo una feria de libros con más de 50 editoriales en el Centro Cultural Kirchner, mientras que muchas de las actividades se transmitieron a través de plataformas digitales. La cantidad de visitas aquí también fue un éxito, ya que desde la organización afirmaron que fueron 9 millones los usuarios que participaron en el territorio digital.



"Poesía Ya! sigue siendo lo que fue cuando nació, sigue siendo lo mismo que era en 2016: un ciclo de lectores, un entusiasmo lector por leer autores contemporáneos, otros que ya no están para que hablen del presente. Sigue siendo un ciclo de poetas en relación con poetas y con libros de poesía y un lugar para pensar y habitar el mundo desde la poesía", reflexionó su directora sobre este espacio que nació como club de lectores en la plaza Spivacow, frente al Museo del Libro y de la Lengua.



El festival es organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y en este sentido Borrelli afirmó que "como toda política pública, en el sentido de un reconocimiento a los trabajadores de la cultura en relación a la poesía, editores, talleristas, poetas, todo ese reconocimiento a esa labor se instaló como un espacio de política pública. Uno aspira a que siempre las políticas públicas pertenezcan en el tiempo y se afiancen y se defiendan como un derecho".



En ese sentido, en el marco y como parte de los alcances del festival, se lanzó la tercera edición del Premio Storni de Poesía 2023, que se propone premiar una obra inédita con el objetivo de fomentar la producción poética argentina. El plazo para participar es entre el 14 de febrero y el 14 de abril y las bases y condiciones se pueden consultar en la página web del Centro Cultural Kirchner y del Ministerio de Cultura de la Nación.