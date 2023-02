U2 anunció la realización de su propia residencia en Las Vegas. La banda irlandesa hará este año una serie de fechas en la nueva sala de conciertos MSG Sphere, que permitirá una experiencia inmersiva con pantallas y sistemas de sonido 360. Con un breve anuncio durante el SuperBowl del domingo, el grupo dio cuenta de U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere, un show que celebrará su disco de 1991 pero que, curiosamente, no contará con un integrante histórico: Larry Mullen Jr. será operado este año, por lo que su lugar en la batería será cubierto por Bram van den Berg.

"Vamos a tener que darlo todo para tocar en The Sphere sin nuestro compañero, pero Larry nos acompaña en esta decisión y le da la bienvenida a Bram, una potencia en sí mismo", señaló un comunicado de la banda. "Venimos trabajando desde hace tiempo en el show en The Sphere. No queremos defraudar a nadie, y menos a nuestro público. La verdad es que los extrañamos tanto como ellos parecen extrañarnos a nosotros... nuestra audiencia fue siempre el quinto miembro de la banda."

Los conciertos de Las Vegas marcarán la reaparición en vivo de U2 desde diciembre de 2019, cuando cerraron la gira por los 30 años de The Joshua Tree que pasó por el Estadio Unico de La Plata en 2017; el 17 de marzo aparecerá Songs of Surrender, disco en el que reversionan 40 canciones de su catálogo.