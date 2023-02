El secretario general de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía, (APSEE), Carlos Minucci, solicitó que el Estado analice la posibilidad de adquirir los activos de EDESUR puestos a la venta por la empresa italiana Ente Nazionale per l'energia Elettrica (ENEL) con el fin de transformar a la prestador en una empresa mixta. “La intención no es estatizarla, sino comprar el 51%, como se hizo con YPF, buscamos hacernos cargo y comandar el crecimiento de la empresa” señaló al respecto.



Con el correr de los últimos meses y por los medios internos de la empresa, empezó a circular el rumor de que ENEL había enviado la orden de vender todos los activos que tiene en su haber la empresa dentro de Argentina y Perú. Cuando la confirmación llegó a oídos de Minucci, el gremio comenzó a trabajar en un proyecto con el que colaboraron las diputadas Vanesa Siley y María Rosa Martínez, quienes orientaron al secretario general de APSEE para que formule la petición.

Las constantes fallas y el bajo nivel del servicio brindado por EDESUR no son noticia para aquellos que viven en el sur de la Provincia de Buenos Aires. En sus funciones, la Empresa Distribuidora Sur abarca una parte de la provincia que, dentro de la jerga eléctrica, es denominada como un “zona dura”. La referencia responde a la gran cantidad de usuarios que dependen de ese servicio, teniendo en cuenta la expansión del territorio, la cual se contrasta, por ejemplo, con la zona de EDENOR, en donde se desarrollan las actividades con más tranquilidad debido a la amplitud geográfica. Así las cosas, desde aproximadamente 25 días, los cortes de EDESUR afectaron a unas 60 mil personas, mientras que los de EDENOR sólo a 1.500.

“El problema en EDESUR es un todo, no solo los cortes” describe Minucci, que refiere a los problemas del servicio como la consecuencia de "treinta años de falta de inversión por parte de los empresarios chilenos y españoles", que antecedieron en la conducción de la energía a ENEL, la compañía eléctrica italiana que maneja EDESUR desde 2008. “Ninguno invirtió, lo único que vinieron fue a sacar plata y a hacer caja", asegura. "Los italianos, tuvieron la falta de respeto de no invertir y la impunidad de manejarse haciendo las cosas como ellos querían, llevando la situación a esta problemática que se vive” señaló Minucci.

EDESUR abarca los partidos bonaerenses de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, A. Brown, E. Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Pte. Perón, F. Varela, Quilmes y Berazategui. La problemática que atraviesa la zona sur de la provincia en materia eléctrica se divide en varias cuestiones. En cuanto a la generación de la energía, las maquinas que ofician como fuente de abastecimiento se encuentran en malas condiciones. Tal es así que, según cuenta Minucci, serán dadas de baja en la proximidad. “Quedarán en funcionamiento una o dos, las demás hay que darlas de baja por falta de mantenimiento o porque son viejas y desde la empresa no trajeron renovación alguna”, adelantó. Otra cuestión que encarna el problema es la distribución energética, ya que, por parte de ENEL, siempre en voz del representante gremial, no hay inversión en transformadores, estaciones, ni cables.

“Todo es improvisado, todo es un parche. Al no poner un peso, llevarse todo y no actuar con personal idóneo porque la mayoría se retiró EDESUR, para ahorrar, puso todo en manos de contratistas, mal pagos y que no tienen la menor idea de qué es el servicio eléctrico” remarcó el secretario general de APSEE.

Vale señalar que quienes se ven afectados por las falencias de EDESUR, no son solamente sus usuarios, sino también aquellos trabajadores que se desempeñan dentro de la empresa energética. “Nosotros hemos hecho muchísimas gestiones, hemos realizado varias movilizaciones, cosa que el sindicato de base no hizo y no sabemos las causas", señala Minucci, que agrega: "nosotros creemos que los problemas de salarios y de los trabajadores se arreglan cuando se arreglan las empresas, y en estas empresas distorsionadas, ir a pedir por el salario es lo mismo que nada”. afirma.

Los trabajadores actualmente cuentan con diagramas de guardias rotativas de turno continuado, variando entre la mañana, tarde y noche. El sistema, según Minucci, “era enfermizo, pero los trabajadores tenían un muy buen salario”. "Hoy ese ingreso está prácticamente estancado, pero los empleados siguen trabajando de esa manera para no perder el emplo". Para tomar noción de lo detallado, advierte que "desde la empresa han achatado tanto los salarios a tal punto que, el supervisor, está en el mismo nivel que el supervisado".

En esa serie de cuestiones, a la que suma una serie de críticas a las autoridades encargadas de realizar los controles en el área energénitca, Minucci destacó que el proyecto para que el Estado se haga cargo del el 51% los activos de la empresa tiene un espejo virtuoso en YPF. “Lo están demostrando en los trabajos que están realizando, son capaces de hacerse cargo, tanto ellos como YPF Luz, la idea se basa en que la tarifa, así como ingresa, en vez de buscar la fuga o la evasión, se vuelque en objetivos claros y rápidos", desatacó. "Solo podrá hacerlo aquel que tenga interés en que la cosa funcione, quiera invertir y busque alternativas eléctricas para solucionar en el mientras tanto, a través del dinero que te da la tarifa”, remarcó el titular de APSEE.



“Si vos como consumidor pagas, pero sabes que podés usar el aire acondicionado y que no te van a cortar la luz cinco días, sino que en caso de arreglos sea una o dos horas, ahí vale la pena” ejemplificó advirtiendo sobre las características que debiese tener la prestación.

Dentro de las zonas afectadas, miles de personas protestan día a día por las falencias en el servicio, las cuales llegaron a significar más de una semana sin luz. “Ahora aprendieron a pagar pautas publicitarias, entonces la gente prende fuego y protesta, pero no sale en ningún lado", dice a modo de denuncia. "Quedaron ocultos los últimos cuatro meses que fueron terribles en tema cortes, en la televisión te dicen que la policía les pega a los vecinos que protestaban, pero no cuentan el motivo de la protesta” sentenció.