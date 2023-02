Vecinos de la zona de Pellegrini y Pascual Rosas mantenían cortada la avenida al cierre de esta edición por falta de energía eléctrica, lo que afectaba seriamente el tráfico de vehículos tanto en dirección al oeste como hacia el centro de la ciudad. Según dijeron, llevaban cuatro días de corte de luz y la Empresa Provincial de la Energía no les reponía el servicio a pesar de los reclamos. "Nos dicen que no llamemos porque ya está hecho el reclamo, pero el problema no lo solucionan", se quejó uno de los comerciantes que protestaba. Ante las cámaras de El Tres aseguró haber tenido que tirar toda la mercadería, entre la que mencionó lácteos, fiambres y pollos. Parte del enojo estaba enfocado en que, según los manifestantes, una cuadrilla de EPE le solucionó el problema a la estación de servicio de la esquina pero no al resto.