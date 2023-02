Un operativo policial desalojaba esta mañana a un grupo de vecinos del barrio porteño de Villa Lugano que, con un corte en la Autopista Dellepiane en protesta por la falta de luz en sus viviendas, generaba demoras y complicaciones tanto en la circulación rumbo al centro de la Ciudad de Buenos Aires como hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza. Cerca del mediodía, la fuerza de seguridad reprimió a las personas que se manifestaban sobre la autopista.



La protesta -que comenzó el lunes último y continuó ayer por la tarde- fue retomada hoy a las 6 por un grupo de vecinos que interrumpió el tránsito en ambos sentidos de esa autopista a la altura de avenida Escalada.



Poco antes de las 10, llegaron efectivos de la Policía de la Ciudad que desplegaron un operativo para desalojar a los manifestantes y habilitó la circulación en la autopista, pero luego los manifestantes arrojaron algunas piedras a los agentes de seguridad y se volvió a cortar el tránsito en la mano hacia el centro porteño.

Gerardo, vecino de la zona, contó a AM750 que permanecen sin servicio eléctrico desde hace varios días y criticó el despliegue policial montado en la zona. "Mi señora tuvo un ACV hace tres meses y medio, yo soy insulinodependiente, no podemos movernos, no tenemos agua porque no anda la heladera", relató.

Villa Lugano era esta mañana el barrio con más usuarios afectados por la interrupción del suministro eléctrico en el área de la Ciudad de Buenos Aires que está bajo la órbita de la concesionaria de Edesur, de acuerdo al informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).



Según el reporte del ENRE de las 9.50, hay un total de 16.672 usuarios del área de Edesur sin luz y en los barrios de Lugano y Villa Soldati suman 6.552, de acuerdo con los datos oficiales.



"Hace cuatro días que estamos sin luz", se quejaron los manifestantes ante los canales televisivos.

"Hace tres días estamos sin luz, tengo números de reclamo para coleccionar. Pasan las horas y no vienen", se quejó Viviana, ante el móvil de la AM750, y recordó que entre los vecinos hay "gente enferma y pacientes oncológicos". "Tuve que tirar todo lo que tenía en la heladera y nadie se hace cargo", agregó. "Somos 12 torres sin servicio, en el otro barrio son 15, es una boca de lobo. No sabemos qué pasa, esperamos una respuesta que no llega", lamentó.

Cristian, otro de los vecinos, sostuvo que "la única forma que te vean es ésta" y recordó que "es un corte muy grande y decime quién está de Edesur acá para solucionarlo”. Juan, habitante del barrio Samoré, a uno de los costados de la Dellepiane, remarcó que "necesitamos agua y luz porque acá hay gente muy mayor y chicos".