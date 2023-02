El intendente Pablo Javkin se encontrará hoy con la ministra de Desarrollo Social de la Nación Victoria Tolosa Paz, a quien le solicitará fondos que permitan avanzar con la urbanización de barrios rosarinos, entre los que citó a Tablada y Empalme Graneros, donde la violencia gana terreno. Básicamente se trata de regularizar los trazados de calles y llevar servicios básicos como luz y cloacas. "Le he planteado al presidente (Alberto Fernández) que me deje ir más rápido en la urbanización de los territorios. Mañana (por hoy) vamos a tener un encuentro en Buenos Aires ligado a esto y tiene que ver con acelerar estos procesos. No hay ninguna acción que hagamos en territorio que no tenga que ver con esta situación. Los cambios urbanos tienen mucho que ver. Queremos hacer en Empalme Graneros y Tablada, como también en todo el contexto, lo mismo que hicimos en Villa Banana", señaló ayer a LT8. La jornada tuvo momentos de polémica, como la generada por los dichos del intendente sobre la baja de la edad de imputabilidad a menores de entre 16 y 18 años, pedida por familiares de víctimas de la inseguridad el día anterior. "A quienes van a reclamar no se les puede mentir y decir cualquier cosa irresponsablemente", dijo la diputada del PJ Matilde Bruera tras dichos del intendente sobre cambios en la legislación penal, poco después de que un vocero de manifestantes afirmara sobre el pedido que presentaron: "El gobernador Perotti también está de acuerdo". En tanto anoche la manifestación en el Monumento a la Bandera para reclamar seguridad convocó a un millar de personas, entre vecinos que se acercaron y familiares de víctimas de la inseguridad con sus remeras blancas que reclamaron justicia por sus seres queridos.

Manifestación por la inseguridad en el Monumento este miércoles. Foto: Andrés Macera.

Hoy por la mañana el titular del Palacio de los Leones podrá explicar el destino de los fondos que fue a buscar a la Casa Rosada. "En la zona noroeste, por ejemplo, empezamos con la apertura de calles y eso va cambiando el territorio. Pero para eso se necesitan recursos. Y los números (para realizar esas obras) son ínfimos comparados con, por ejemplo, lo que necesita el conurbano bonaerense", amplió.

El titular del Palacio de los Leones hizo un balance del encuentro que mantuvo ayer junto al gobernador Omar Perotti con familiares y víctimas de la inseguridad en Rosario y destacó que "una de las cosas que Argentina y la provincia tienen que hacer son los cambios de los códigos procesales de menores".

En ese sentido, Javkin dijo que "no solo tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad sino con el sentido de la pena, cuál va a ser el tratamiento y con la distinción entre los delitos. Pero lo que queda claro es que no puede quedar impune un homicidio en un sistema penal", al tiempo que destacó que "muchas veces tenemos una mirada que excluye y que es el uso que las bandas hacen de los menores".

El intendente amplió su mirada sobre la participación de menores en la gran cantidad de crímenes que se registran en Rosario y analizó que "sería una hipocresía no entender que lo que está pasando es que muchos de los hechos graves que se producen son cometidos por menores y que esos mismos menores terminan siendo luego víctimas de otro hecho grave".

Familiares y víctimas de la inseguridad reclamaron justicia. Foto: Andrés Macera.

"Miremos las cifras de homicidios -agregó-. Está muy claro que la violencia entre bandas criminales ocupa un porcentaje altísimo, entre el 80 y el 85%, de los crímenes que se cometen en Rosario. Y muchas veces son víctimas y victimarios la misma persona. Como también ha sucedido que se le otorga la prisión domiciliaria a una mujer vinculada a la venta de estupefacientes y luego aparece asesinada o herida".

Minutos más tarde la diputada provincial peronista Matilde Bruera, ex defensora federal, salió al cruce y dio su opinión sobre el tema, como por ejemplo que la modificación de la edad de imputabilidad es una potestad del Congreso nacional, y que existe un proceso de menores, para adolescentes entre los 16 y 18 años.

Bruera explicó que “uno de los graves problemas de la seguridad es la estructura policial y la corrupción” y que “el otro gran problema es la política”. “Están diciendo cualquier cosa –amonestó–. No solamente no logramos llegar a un pacto mínimo, sino que las declaraciones que acabo de escuchar de Javkin, la verdad, no se entiende qué quiere decir”.

“Bajar la edad de imputabilidad es un problema del Código (Penal) de fondo, lo tiene que tratar el Congreso de la Nación, no lo puede hacer ni Perotti ni Javkin ni la Legislatura provincial. La legislación vigente establece que de 16 a 18 años son punibles: la verdad que no se entiende de qué hablaron. Desde mi punto de vista político a la gente, el público, a quienes van a reclamar no se les puede mentir y decir cualquier cosa irresponsablemente”, sostuvo.

Bruera insistió: “El problema de la edad de imputabilidad no es provincial, es un problema del Congreso nacional. Sí es cierto que la provincia de Santa Fe está en deuda en sancionar un procedimiento para menores, un Código de Procedimiento, pero no tiene nada que ver con la edad de imputabilidad, sino que es la regulación de cómo se hace un juicio a un menor, nada más”, aclaró.