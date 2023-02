El vuelco de un camión proveedor de Minera del Altiplano SA-Livent y su consecuente derrame de 20 mil litros de ácido en el Salar del Hombre Muerto del departamento Antofagasta de la Sierra, sigue sin esclarecerse.

Si bien desde el Ministerio de Minería aseguran que se “está investigando”, desde la Comunidad Originaria de Atacameños del Altiplano, explicaron que desconocen el tipo de derrame producido, la superficie afectada y las posibles consecuencias para el medioambiente, y la fauna y flora de la zona.

El accidente se produjo el 4 de febrero, pero trascendió días después cuando el diputado Carlos Marsilli (UCR) realizó un pedido de informe en donde solicitó al Ejecutivo detalles “sobre del vuelco de un camión de la empresa FMF Argentina SRL que habría ocurrido días pasados a unos 15 kilómetros de la planta de la firma estadounidense Livent, en el Salar del Hombre Muerto”.

Oficialmente, recién ayer se emitió información a la prensa en la que el Ministerio de Minería señala: “A partir de la información que se recibió, la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera inició un sumario administrativo bajo la carátula Sumario administrativo ambiental: incidente ambiental por vuelco cisterna FMF, empresa Minera del Altiplano S.A., Antofagasta de la Sierra e incumplimiento de la normativa minero ambiental vigente, para ampliar y recabar la información necesaria en el marco de la investigación por el accidente ocurrido el 4 de febrero pasado, con un camión que transportaba carga para el proyecto de litio Fénix”, dice sin estipular el tipo de cargamento, superficie afectada o consecuencias para el medio ambiente.

Confirman el derrame de ácido de minera Livent

Asimismo, la información destaca que “la empresa informó que se están llevando a cabo tareas de remediación en el sector, impuestas por el organismo minero, hecho que fue constatado por Policía Minera en el lugar. Las tareas consisten en retirar el vehículo, limpieza de suelo y bombeo en la zona para extraer posibles residuos”.

En tanto aclara que “Posteriormente, las demás áreas del Ministerio también realizarán verificaciones sobre terreno para evaluar el grado de cumplimiento de la minera de su plan de contingencia, y poder accionar en el caso de que se detecten incumplimientos. Las sanciones aplicables están contempladas en la ley ambiental 24.585, que estipula medidas que van desde una multa hasta una suspensión, cierre o inhabilitación” y que en “ la investigación intervienen Policía Minera, la DIPGAM, la Dirección de Servicio Jurídico Permanente del organismo minero y Dirección provincial de gestión ambiental del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente”.

Graves acusaciones

Catamarca/12 pudo hablar con Alfredo Morales, uno de los voceros y parte de la Comunidad originaria Atacameños del Altiplano, quienes se oponen a la actividad de Livent desde que la empresa comenzó a operar en 1996, y han denunciado desplazamiento de habitantes, sesión de tierras y consecuencias ambientales.

En este contexto, hace unos días se filtraron videos desde adentro de la mina en donde se puede ver a vicuñas comer de la basura que arroja la empresa, así como residuos tóxicos depositados que no cumplirían con las normas ambientales.

Vicuñas comiendo basura

“Lo que nosotros podamos decir sabemos que será en vano. Es como una hormiga luchando contra un elefante. El Intendente, el Gobierno Nacional, las multinacionales se quieren llevar todo gratis”, dijo el hombre.

“Nosotros como habitantes No podemos saber qué pasó, ni qué se hizo. Si vamos a ver no nos van a dejar acercar, nos persiguen, el control no es para las empresas sino para nosotros. Cuando comenzaron con el acueducto lo hicieron con la policía custodiándonos, ni siquiera te podías parar a mirar”, advirtió Morales.

En cuanto al derrame relató: “Ellos dicen que activaron el protocolo, pero nadie más ve. Nadie ve nada salvo ellos porque no te dejan estar ahí. Estamos luchando siempre, no somos muchos y cada vez quedamos menos porque les están dando trabajo a los chicos, por un lado beca del gobierno y después por 100 mil pesos los meten a trabajar en la minera y de esta forma esa persona no habla más”, se lamentó.

“La comunidad está en donde ellos están sacando el agua. Lo animales silvestres no tienen voz y hay cosas que están ocurriendo. Nos dicen que las truchas están felices y ahora quieren recuperar, dicen, el Río Trapiche que ya se secó. La tierra es nuestra, pero obligaron a muchos que están adentro a que no se censen como comunidad para poder seguir sacándolos”.

“Nunca vamos a poder saber qué sucede ahí adentro porque todo lo tapan. Donde van a hacer las nuevas piletas vive un hombre con su familia. Ellos ya no tienen pasto natural para sus animales y van a sacarlos. Uno ya tiene miedo a todo”, concluyó.