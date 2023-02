Maggiotti también dijo en la inauguración de CasaActiva en Catamarca : "Junto a las provincias y sus gobernadores trabajamos para mejorar las condiciones de vida en todo el país. Hoy inauguramos el primer complejo del programa #CasaActiva en Catamarca. Prometimos, cumplimos y seguimos avanzando. Es este Gobierno y es el peronismo el que trabaja incansablemente para terminar con la falta de oportunidades. Creemos en el mérito para progresar pero estamos convencidos de que todos y todas debemos partir del mismo piso, no damos lugar a que existan ciudadanos de segunda mientras que algunos consideraron a los JUBILADOS un GASTO a recortar, nosotros cambiamos el paradigma de la vejez y creamos un espacio pionero en Latinoamérica. Estos complejos tienen:

📍Viviendas

📍Centro de día

📍Espacios recreativos

📍Actividades educativas

📍Áreas comunes

Además del complejo que se abrió hoy, seguimos apostando a nuestros adultos mayores con los más de 20 centros Casa Activa que inauguraremos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional durante el 2023. Porque no gobernamos con marketing sino con hechos concretos. Junto con el Presidente Alberto Fernández tenemos claro que mejorar la vida de las personas no es un GASTO sino una INVERSIÓN. No dejamos obras abandonadas sino que generamos nuevos puestos de trabajo, reactivamos las economías locales, fomentamos el arraigo y dignificamos a la gente.