DOMINGO 19

CINE

Cinecannábico El FICC surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la temática del cannabis, a través del audiovisual como herramienta poderosa de transformación social, generador de conciencia, reflexiones y comportamientos. Como parte de su programación en esta nueva edición se podrá ver el documental alemán Go heal yourself, de Yasmin Rams. En contra de los deseos de su familia, la cineasta busca un tratamiento alternativo para su epilepsia. En su búsqueda, conoce a personas que le cuentan cómo han encontrado nuevas formas de controlar sus enfermedades crónicas.

A las 18, en La Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA



Máscaras Los Museos Nacionales festejan el carnaval con muchas opciones para disfrutar en familia. Por su parte, el Museo Histórico del Cabildo y de la Revolución de Mayo convoca a un taller de diseño y collage de carnaval donde se explorarán fotos de archivo, producciones gráficas y vestuarios murgueros para que cada participante cree su propio diseño carnavalesco.

A las 16, en el Museo Histórico del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Bolívar 65. Gratis.

MÚSICA

Pequeños (des)Conciertos Mitines intimistas, fatuos y banales perpetrados por solistas y formatos reducidos. Cada mes, El Violinista del Amor se presenta en formato solista junto a otros dos músicos de la escena local, sin sus bandas de siempre. En esta segunda edición lo acompañan Santiago Pedroncini (El Viento, P. O. Reincidentes) y Nicolás H. Galván (Orquesta Volátil, La Lija, lxs pibes que miraban).

A las 20.15, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: al sobre.

Antonio Birabent El cantautor argentino va tocar temas de toda su discografía junto a artistas de distintos estilos.Su trayectoria se ha consolidado en diferentes campos artísticos y expresivos, pero la música y las palabras siempre han sido su base. Desde 1993 hasta el 2014 ha grabado 15 discos y compartido su música y sus canciones en lugares y ámbitos muy distintos.

A las 19.30, en Tecnópolis, Av. Juan Bautista de la Salle 4500. Gratis.

TEATRO

Un ángel audaz Se estrena la obra sobre Lola Mora, con dirección de Leandra Rodríguez. Una excelente oportunidad para tomar contacto con la intensa y difícil vida de una de las artistas argentinas más importantes de la Argentina. La obra aborda temas de urgencia nacional, invisibilizados no sólo de la agenda pública, sino de los debates en el propio campo cultural. La vejez para el Estado. La vejez en el arte. Las condiciones de trabajo y de supervivencia del artista en Latinoamérica. La autonomía económica y social del género femenino. Las consecuencias personales derivadas de un Estado que no asume el rol social del arte.

A las 20, en el Teatro Payró, San Martín 766. Entrada: $2000.





LUNES 20

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que sus rituales de están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos. Una experiencia única por la que ya pasaron más de seis millones de personas en distintas partes del mundo. A su clásica presentación se agrega una trasnoche para festejar el Carnaval. Habrá DJs y artistas invitados que se sumarán a improvisar.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1700.

Lila Downs Se presenta en vivo una de las voces más poderosas y singulares de la escena actual. Su simbólica presencia en un escenario contando conmovedoras historias, ha trascendido todas las barreras del lenguaje. Nacida y criada tanto en Oaxaca como en Minnesota, Lila Downs, hija de una mujer Indígena Mixteca y padre angloamericano, ha escrito narrativas de resistencia Indígena protegiendo la visión originaria de las plantas y comida sagradas de su cultura Oaxaqueña guardando las tradiciones del continente Americano.

A las 21, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entrada: desde $6000.

CINE

Proyecto Fantasma Pablo es un joven actor que se gana la vida trabajando como paciente simulado en escuelas de medicina. Su vida parece ir cuesta abajo pues sigue enamorado de su exitoso exnovio y su compañero de casa desaparece sin pagar la renta y dejando algunas plantas, un perro… y un fantasma. La repentina presencia, animada a mano, de un fantasma que usa un cárdigan, añade un toque espeluznante a esta comedia de Roberto Doveris sobre el bello caos de la crisis del cuarto de vida. Lo cotidiano y lo fantástico se unen para agregarle sabor a esta muestra de las penurias de un joven actor. Con Aura Sinclair y Patricio Alfaro.

Disponible a través de Mubi.

El guardián de la memoria Rithy Panh ha dedicado su vida a denunciar lo ocurrido en su tierra. Conmovido como muchos camboyanos por los acontecimientos dramáticos que vivió el país entre 1975 y 1979, Panh ha llevado al cine varias obras cinematográficas de reconocido nombre y validez profesional que lo han llevado a recorrer los festivales más importantes del mundo. Lumiton presenta un ciclo virtual donde podrá verse el documental Exile. Poema audiovisual donde Pahn rememora uno de los períodos más catastróficos de su país, la dictadura de Pol Pot y los Jemeres Rojos.

Disponible a través de Lumiton.ar

TEATRO

El Brote A un actor se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad, y ahora desconfía de quien escribe los acontecimientos de su vida ¿Que clase de personaje somos en esta historia? El nuevo espectáculo de Compañía Criolla. Dirige Emiliano Dionisi y actúa Roberto Peloni.

A las 21, en El Colonial, Av. Paseo Colón 413. Entrada: $2500.

MARTES 21

ARTE

Rastros, restos y roces Una pátina gastada, un fantasma y una seguidilla de escombros que se imponen como los rastros de un pretérito indefinido. ¿Qué sucedería si las cosas nos cuentan sus historias? ¿A qué otras secuencias accederíamos? Como fotogramas de una secuencia cinematográfica atascada, las obras aquí exhibidas plasman una sensación, una reserva y la posibilidad de un momento prolongado. Con curaduría de Sol Quiñones, Danila Desiré Nieto y Rosario Ramirez. Exhiben Carla Gendra, Eduardo del Burgo, Brenda Sabbagh, Silvia Rossi, Ana Zorraquin, Catalina Vega, Monica Sartori, Laura Nocetti y Gladys Rodriguez, entre otros.

Hasta el 25 de febrero, en Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

CINE



Yvonne Un retrato posible de Yvonne Pierron, la monja francesa que fue compañera de Alice Domon y Léonie Duquet, detenidas-desaparecidas en la dictadura argentina, y que salvó su vida exiliándose en su propio país. Una alfabetizadora de la multiculturalidad. Una luchadora incansable y militante marginal de los movimientos populares de América Latina, en los que actuó los últimos 60 años. Yvonne, película, nos adentra en su memoria. Dirige Marina Rubino.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila. Entrada: $399.

Bienvenidos al infierno En torno a un imaginario que incluye heavy metal, magia negra, ocultismo y demonología, se construye la tercera película de Jimena Monteoliva (Clementina). Se trata de Bienvenidos al infierno, sobre una joven embarazada que huye de una banda de black metal, quienes la persiguen para convertirla en el cordero de un sacrificio ritual. Con Constanza Cardillo, Demián Salomón, Marta Lubos, Willy Prociuk y Emiliano Carrazzone.

Disponible a través de Cine.ar

MÚSICA

Fabiana Cantilo Se presenta en vivo la intérprete, cantante, compositora y actriz argentina.​ Considerada una de las voces femeninas más importantes del rock argentino.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $6000.

La Vela Puerca Se presenta uno de los artistas más convocantes del Río de la Plata como parte de su tour que los mantiene de gira América y Europa. La banda uruguaya se encuentra presentando Discopático, su nuevo álbum.

A las 18.30, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $3600.

MIÉRCOLES 22

ARTE

Eléctrico/Ecléctico Inaugura la muestra inaugural que reúne a una selección de artistas argentinos de diferentes generaciones y soportes. La exhibición cuenta con una amplia variedad de obras de Julio Le Parc, Rogelio Polesello, Hugo Demarco, Gregorio Vardánega, Antonio Berni, Roberto Aizenberg, Manuel Espinosa, Carmelo Arden Quin, Gyula Kosice, Alejandro Puente, Enio Iommi, Leo Batistelli, Beto de Volder, Marcela Cabutti, Axel Strachnoy, Martín Reyna, Fabiana Imola y Esteban Pastorino. Esta exhibición representa una oportunidad para apreciar la riqueza y diversidad del arte argentino, permitiendo explorar ideas y conceptos de manera única y diversa.

En Galería del Infinito, Quintana 325. Gratis.

TEATRO



200.000 mujeres Cientos de miles de brujas fueron torturadas y condenadas a muerte en Europa entre los siglos XVI y XVII. Se las acusaba de provocar epidemias, heladas y muertes sobrenaturales, guiadas por el Diablo. Joana, Jaumeta y Felipa, comadrona, curandera y campesina, comparten una preocupación y un miedo, ser acusadas, ellas también, de brujería. Aquellas 200.000 muertas, ¿Eran brujas o simplemente mujeres? Esta obra llega gracias al intercambio entre Moscú Teatro y la sala Badabadoc Teatre de Barcelona. De Anna Tamayo y Ángela Palacios, con Tamayo y dirigida por Palacios.

A las 21.30, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: $2000.

Cerremos la pareja Susana Giannone estrena una comedia escrita y coprotagonizada por Maximiliano Sarramone, con dirección de Pablo Novak. Una pieza donde la temática principal es la apertura sexual en los adentros de una pareja ya establecida. Los nuevos modos de vincularse en pleno posmodernismo, en un tono socarrón y atrevido.

A las 20.40, 21.10, 21.40 y 22.10, en Microteatro, Serrano 1139. Entrada: desde $700.

Else y Henry Una pareja vive en su casa de Río Piedras, Puerto Rico. Else ha contraído una enfermedad terminal y el tratamiento a seguir es muy fuerte. Ella quiere acabar con su sufrimiento pero su marido, Henry, lucha para que ella resista. El doctor les habla de un nuevo tratamiento, que puede alargar la vida de Else hasta que la medicina pueda encontrar una cura, pero para ello Else necesita un trasplante. Richard, el hijo de Henry con su primera mujer, llega a la isla a visitar a su padre después de 10 años. Entonces Henry le pide a su hijo que sea el donante. Con Silvina Katz y Marcelo Pozzi. Dirección de Puy Navarro.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3380. Entrada: $2500.

CINE

La reina desnuda Llega la nueva película de José Celestino Campusano (Hombres de piel dura). Victoria acaba de perder un embarazo y da por finalizada su actual relación de pareja. Estos hechos la inducen a intentar un cambio en su ritmo de vida y se ofrece como pasante en el área de desarrollo social del municipio. Las transgresiones que ha experimentado comienzan a presentar síntomas de agotamiento. Sin renegar de las elecciones de otrora se permite un cambio de mirada sobre el pasado que la condiciona y sobre un futuro en soledad que empieza a vislumbrarse. Con Natalia Page, Dolores Moriondo, Alek Molnar y Joaquín Colombo.

A las 14.10, 18.10 y 22.20, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.





JUEVES 23

CINE

Legítima defensa Se estrena la ópera prima de Andrea Braga. Eduardo (Alfonso Tort), un fiscal con un pasado irresuelto, decide volver a su pueblo natal para investigar una serie de asesinatos. Allí lo espera una pareja de amigos: Paula (Violeta Urtizberea) y Ramiro (Javier Drolas), éste último comisario del lugar. A medida que la investigación avanza, los amigos descubren un ecosistema corrupto, basado en el abuso de agroquímicos a costa de las precarias condiciones de vida de los lugareños. Eduardo tratará de superar el trauma a raíz de este descubrimiento, pero no está solo: hay una población de vidas destrozadas.

A las 12.10, 16.10 y 20.20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Carbón Se estrena el debut cinematográfico de Carolina Markowicz. Brasil, 2022. En una zona remota en el campo de São Paulo, una familia rural que vive junto a una fábrica de carbón acepta una propuesta para alojar a un extranjero misterioso. La casa pronto se convierte en un escondite, ya que el llamado huésped resulta ser un narcotraficante muy buscado. La madre, su marido y su hijo tendrán que aprender a compartir el mismo techo con este extraño, mientras mantienen las apariencias de una rutina campesina inalterada. Con Maeve Jinkings, César Bordón, Jean Costa y Camila Márdila.



A las 16, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

TEATRO

Las manos de Eduviges Se reestrena la obra de Cristian Drut, Con Horacio Acosta, Matilde Campilongo, Eddy García, Vanesa González, Aldana Illán y Sergio Mayorquin.

Wajdi Mouawad nace en el Líbano, en una localidad cristiano maronita, rodeada de minorías drusas. A causa de los conflictos bélicos su infancia sucede entre Beirut y París, para finalmente establecerse junto a su familia en Quebec, en 1983. Autor de obras de relevancia internacional, entre ellas Litoral, Incendios, Todos pájaros, Mouawad mira a través de la dramaturgia y con un prisma contemporáneo, el temblor que la historia graba en una sociedad, en sus familias y sus individuos.

A las 18, en el teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

MÚSICA



El sol y un fósforo Hopenhayn, Espel & Albrieu Roca retoman el correlato o intromisión sonora sobre Macedonio Fernández. Exploración musical y literaria por los textos del autor que se encuentran en Cuadernos de todo y nada, en busca de lo que él llamaba “Belarte conciencial”, es decir, la emoción del pensar. La palabra que se presenta y no que representa; la música que incide, induce, no sólo acompaña. Un enlace distinto, encuentros posibles, y la lectura de un texto inédito.

A las 20.30, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $1500.

Amor amour amore Tangos, canciones latinoamericanas y europeas, románticas y demodés. Con el espíritu de los chansonniers, del cabaret y de la noche del siglo XX, Brian Chambouleyron, artista itinerante, músico y performer, invita a un viaje íntimo entre melodías e historias de amor que han poblado el repertorio de nuestras canciones urbanas. Brian se presenta junto a junto a Banda Mare Nostrum.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $1800.

VIERNES 24

TEATRO

FIBA 2023 Se celebra una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires. Desde 1997, es uno de los festivales más importantes de la región que reúne en cada edición lo mejor del teatro, la música, la danza y las visuales, tanto de la escena local como extranjera. La programación nacional contará con 59 proyectos seleccionados por convocatoria, coproducciones e Invitadas de diferentes provincias. Entre ellas se presenta una creación colectiva de Alina Marinelli, Bárbara Hang, Mariana Montepagano, Margarita Molfino y 45 piedras llamada La gravedad del encuentro. Este proyecto fue parte del ciclo Instalar Danza III con curaduría de Inés Armas.

En el Parque de la Estación, Perón 3326. Gratis.

Alicia por el momento Alicia se va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se va porque no le queda otra posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia pero sin embargo logra sobrevivir. Dirige Maruja Bustamante. Con Victoria Almeida, Manu Fanego, Pablo Fusco, Julian Lucero y Tincho Lups.



A las 18.30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Libertador 8151. Gratis.

Plantas de interior Seis personajes peculiares agrupados en un pequeño departamento de microcentro establecen imperceptibles lazos de amor en pequeños gestos cotidianos. A lo largo de un año, algunos de ellos crecen en forma desmedida, otros permanecen inmutables, y otros se dejan marchitar. Plantas de interior es una obra que habla de los pequeños cambios en la vida de las personas, cambios que sólo son perceptibles con el paso del tiempo. Dirige Ayelén Del Valle, con Martín Lerner, Cristina Parpaglione y Agustín Friedt, entre otros.

A las 23.15, en Timbre 4, Boedo 640. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Para iluminar hay que arder Este espectáculo busca reflexionar sobre la danza y desde la danza. Preguntándose específicamente sobre sí misma, pero cruzando este auto cuestionamiento con la necesidad de abrirlo a quienes no pertenezcan a su ámbito específico. Danzar como una plataforma posible para la reflexión activa, para mover verdades y generar nuevas combinaciones, dar lugar al absurdo, al humor, al despliegue físico y a la delicadeza del gesto. Bailan: Lucas Minhondo, Mercedes Ferrari y Juan Salvador Giménez Farfan. Dirigida por Noelia Meilerman y Juan Salvador Giménez Farfan.

A las 20.30, en el Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $1000.

ARDER Se inaugura una instalación que despliega un recorrido a través de los territorios de la poesía argentina. Cruzando épocas, regiones y entonaciones, mes a mes la puesta desarrolla un crecimiento constante e incorpora voces, armonías y nuevos acordes. Habrá lecturas de Arturo Carrera, Alicia Genovese, Claudia Schvartz, Osvaldo Bossi, Sonia Scarabelli, Paula Jiménez España, Daniel Lipara, Adrián Agosta, Natalia Leiderman, Pola Gómez Codina y Manuel Duarte.

A las 18, en el Museo del libro y de la lengua, Av. Las Heras 2555. Gratis.

SÁBADO 25

TEATRO

El relato Un prisionero argentino hace los dos goles del triunfo contra los soldados ingleses en Malvinas. A cinco años de su muerte, sus hijos deciden homenajearlo. Planean transmitir el relato de aquellos goles a las islas, la gente del pueblo acude al club para escuchar esa transmisión. El vínculo entre los hermanos, la precaria conexión de la radio casera y la llegada de la última mujer del padre detonan el relato familiar poniendo en riesgo todo el relato épico. Con dirección de Bernardo Cappa y las interpretaciones de Maia Lancioni, Gustavo Sacconi, Pablo Dos Reis, Gabriela Pastor, Juan Santiago y Luna Jankowski.

A las 22, en El camarín de las musas, Mario Bravo 960. Entrada: $2000.

Proyecto Frankenstein Ante los intentos fallidos de concretar su experimento, el Dr. Víctor Frankenstein, acude suplicante a los cultos populares para solicitar el poder de dar vida a su criatura. La ambición de un porvenir auspicioso lo guía, mientras se desata una sucesión de crímenes que lo llevan al encuentro con su vástago. La obra conforma la adaptación a un contexto sudamericano de la novela clásica Frankenstein de Mary W. Shelley para teatro de títeres dirigido a público adulto. Dirección: Román Lamas. Interpretaciónl: José Luciano Mansur Nahra.



A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Libertador 8151. Gratis.

De interpretatione Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvarlo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser. Dirige y actúa Marcelo Savignone.

A las 22, en Teatro Belisario , Av. Corrientes 1624. Entrada: $1500.

Babel Cocina Segunda temporada de esta comedia que propone una serie de pequeñas historias de personas anónimas, retratadas en la jornada final de la huelga del servicio doméstico, que en 1888 agitó las calles de una remota aldea llamada Buenos Aires. La niñera francesa nacida en un burdel, la inmigrante que busca a su hijo en la ciudad, la monja de caridad y su inconfesable secreto, la ayudante de cocina italiana, renga y extraviada de amor, el periodista, el joven cochero, entre otros personajes que vivirán las horas previas a unirse en la huelga, mientras desnudan las que Macedonio Fernández llamó sus “baratijas del alma”. Dirigido por Rita Terranova. Elenco: Claudia Cárpena, Gaby Barrios, Gabriel Schapiro, Gabriela Blanco y Susana Giannone.

A las 20.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $2000.

MÚSICA

Concierto silencioso Una experiencia sonora inmersiva orientada al baile. Ciro Cavalotti, músico y productor, trae un espectáculo con auriculares inalámbricos de alta calidad, en formato de Live Set. Se trata de música electrónica producida en vivo, que mezcla chill out, house, melodic house y techno.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $1500.

