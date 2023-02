Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti reanudará las negociaciones paritarias con los sindicatos del sector público con la idea de formalizar una propuesta salarial el miércoles que viene. Precisamente, el miércoles, a las 12, fueron convocados los gremios docentes Amsafé y Sadop, entre otros; el jueves, a las 11, los estatales de UPCN y ATE y el viernes, a las 9 los profesionales de la salud, según anunció el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri. “Reivindicamos el diálogo paritario como el ámbito propicio para tratar los derechos de los trabajadores, la cuestión salarial y las condiciones de trabajo” y “todo lo que hace a la administración del Estado”, dijo el funcionario.

Tras la convocatoria de Pusineri a las tres paritarias, Amsafé planteó que en la reunión del miércoles –en el despacho del ministro de Trabajo- “es imprescindible que el gobierno presente una propuesta integral que incluya una recomposición salarial para activos y jubilados y un mejora de las condiciones laborales”.

Rosario/12 consultó en la Casa Gris sobre esa inquietud de los docentes, que es compartida por los trabajadores del Estado. “¿Puede haber una oferta salarial del gobierno la semana que viene?”.

"La idea es seguir conversando durante estos días para llegar con una oferta que pueda ser evaluada por los gremios. No hay números definidos", contestó una fuente del gabinete, que agregó que la idea es trabajar para hacerla el miércoles próximo".

A la mañana, Pusineri ya había anunciado la ronda de reuniones paritarias, aunque con un cambio. Hasta ahora, era habitual que arrancaran con los dirigentes de UPCN y ATE, pero la semana que viene lo harán con sus colegas de Amsafé, Sadop y los gremios docentes, el miércoles, a las 12, en el despacho del propio Pusineri. El jueves, a las 11, les tocará UPCN y ATE, en la Casa de Gobierno. Y el viernes, a las 9, a los médicos y profesionales de la salud, también en el Ministerio de Trabajo.

La decisión del gobierno –ratificó Pusineri- “es incentivar y reivindicar el diálogo paritario para tratar los derechos de los trabajadores, la cuestión salarial y a las condiciones de trabajo. Y el ámbito propicio para trabajar sobre lo que hace a la administración del Estado”.

Esta semana, el gobernador Perotti se mostró optimista sobre el resultado de las negociaciones. “Nuestro deseo es el mismo que el de todas las familias y todos los docentes, que (el miércoles 1º de marzo) podamos empezar las clases con los chicos en las escuelas”. “En este momento, la sociedad necesita gestos importantes de todos”.

“En el Ministerio de Educación concretamos inversiones muy importantes. El Boleto Educativo Gratuito está en vigencia desde el primer día de febrero y ya hay más de 150.000 inscriptos. El año pasado la inversión en el Boleto superó los 6.000 millones de pesos, que va directo a los bolsillos de las familias de los estudiantes, de los docentes y de los auxiliares escolares”.

“Hemos hecho un buen trabajo en todo el año pasado y en el cierre de diciembre de 2022, tratando de encontrar siempre una mejora a través del diálogo”, dijo el mandatario. “El diálogo nunca se rompe, nunca se rompió y nunca ha faltado, aunque no nos pongamos de acuerdo en el tema salarial”.

“Lo importante es que las cosas que se prometieron, se cumplieron. En los meses en que se debía discutir la cláusula de revisión (de los salarios) se la aplicó, para que no perdieran (poder adquisitivo) frente a la inflación”.

“Y se cerró el año 2022 con un acuerdo paritario (con un aumento del 102% si se suma el último 5% de enero), no sólo en lo económico sino también en el diálogo pedagógico, en la titularizaciones de los cargos, que se ha dado en un nivel muy importante, aún en pandemia, con un sistema que permitió no demorar ni frenar ese proceso de titularización y creación de cargos y de horas”. “Ojalá todo esto esté puesto arriba de la mesa y nos permita encontrar una alternativa para comenzar las clases (el 1º de marzo)”, señaló Perotti.

Como ocurrió en 2021 y 2022, el gobernador ratificó su decisión política que también en 2023 los salarios en el sector público le ganen a la inflación. “Habrá que tener las cláusulas de revisión correspondiente. Cuando tenemos un proceso inflacionario que se muestra duro en acomodarse y deseamos que no suba, que no se vaya otra vez al 7% mensual, porque todos sabemos que es duro bajar de un momento a otro un proceso inflacionario. Bueno, eso requiere que tengamos una cláusula de revisión para que los salarios docentes no pierdan” ante la escalada del costo del vida, finalizó.