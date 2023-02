En Canciones Doradas, Adrián Barilari se dio el gusto de versionar y cantar en castellano a varios clásicos del rock. El disco ya tiene unos años, se grabó en 2007, pero su incidencia permanece distintiva en la trayectoria del vocalista de Rata Blanca. En ese disco, sus gustos personales coinciden con los de una época, pero también en la afinidad que el músico supo encontrar con nuevos públicos, habida cuenta de cómo sus shows hacen comulgar a distintas generaciones.

De manera consecuente con el recorrido particular que esas grabaciones encuentran en su música, Adrián Barilari presenta Canciones Doradas hoy a las 21.30 en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), junto a la banda que integra con Norberto “Beto” Topini (batería), Darío Cacciaro (guitarra y coros), Facundo Collado (teclado y coros), Javier Bisione (bajo y coros), y Ariel Vergara (guitarra).

De manera ejemplar, Barilari es un referente cuyo nombre funciona como evocación de un clima musical, por así decir. Para poner un caso, la obra teatral Remeras Negras, de estreno reciente en La Comedia, alterna su clima gótico y metalero con referencias al músico, en una suerte de código que el público comparte. “¡Gracias por ese dato! ¡Es lindo saber que uno deja recuerdos bonitos en el público y para mí eso es mucho!”, responde (por mail) Adrián Barilari a Rosario/12.

El repertorio del disco Canciones Doradas está conformado por temas como “I Still Haven't Found What I'm Looking For” (U2), “Love of My Life” (Queen), “That's Life” (Frank Sinatra), “Fragile” (Sting), “I Do It For You” (Bryan Adams), “I Don't Want to Miss a Thing” (Aerosmith); una seguidilla de clásicos de índole diversa que el setlist previsto para la gira alterna con otras canciones inoxidables como “Pretty woman” (Roy Orbison), “Are You Gonna Go My Way” (Lenny Kravitz), “Still Got the Blues” (Eric Clapton), “You Give Love A Bad Name” (Bon Jovi).

“Hay canciones nuevas y a otras ya las venimos tocando en vivo, pero todavía no puedo adelantar demasiado”, aclara. Por supuesto, en la selección prevista no podrán faltar temas propios como “Mujer amante” y “Volviendo a casa”, de Rata Blanca. “Ese repertorio dice de una época y también de hoy; en lo personal, dice de mis elecciones musicales y de lo mucho que hay para elegir, especialmente, de los años ‘80”, explica.

-Desde el plano personal, ¿qué te evocan estás canciones? En este sentido y por elegir alguna, ¿cuál preferís y por qué?

-Esas canciones marcaron mi carrera, yo empecé escuchando a Tom Jones en un simple y después de 40 años pude verlo en vivo. De elegir, podrían ser muchas, como “That's Life”, que es una especie de “Cambalache” pero yanqui.

-Castellanizar no debe ser fácil, además de lo relacionado con los arreglos.

-El proceso lleva su tiempo, ya que hay que tratar de mantener poesía, métrica y por sobre todas las cosas, la idea original de la composición. No todas son adaptables al español, musicalmente hay que tener los músicos adecuados para lograr los sonidos originales.

Vale agregar que en aquellas grabaciones, Barilari contó con las participaciones de Beto Topini (batería), Guillermo Del Medio (teclados), Ariel Vergara (guitarra), Javier Biscione (bajo), Javier Torrecilla (guitarra), Fernando Scarcella (batería), y Mariano Hospital (bajo); más la participación especial de músicos como Ángel Mahler, Adrián Otero, Juanchi Baleirón, Patricio Sardelli, Hugo Bistolfi y Daniel Telis.

-Este tipo de show parece más íntimo, ¿cómo te resulta a vos?, ¿cuál es la respuesta por parte del público?

-Este es un show más interactivo, disfruto mucho cuando el público participa del espectáculo y reacciona al instante en que arranca una melodía que, por supuesto, ya conocen porque la han tarareado hasta sin querer alguna vez.