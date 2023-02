Central pone a prueba el buen momento que dicen sus números en la tabla ante la sorpresa del torneo: Lanús. El canaya visita al granate, único puntero de Liga Profesional, con variantes obligadas en defensa aunque Miguel Russo no echa mano hoy a la línea de cinco en el fondo. Juan Cruz Komar y Lucas Rodríguez, por diferentes motivos, aparecen en la alineación principal. El local no tiene a Leandro Díaz en ataque por suspensión.

El rendimiento de Central no explica su realidad en la tabla, con siete puntos en tres partidos. El canaya necesita elevar su nivel de juego para sostenerse en el tercio superior de la tabla. Le ganó a Arsenal el pasado domingo pero no hizo un buen partido. Casi que no pudo sacar diferencias en el juego a pesar de que el rival jugó el segundo tiempo con dos hombres menos.

La apuesta de Russo, de todos modos, es repetir todo lo que propuso en la última fecha. Pero por lesión no podrá jugar Carlos Quintana, afectado por un esguince de tobillo, y por expulsión no estará el paraguayo Alan Rodríguez. El entrenador auriazul hace cambios esperados: ingresa Komar como zaguero central y Lucas Rodríguez como lateral por izquierda.

Jaminton Campaz, en tanto, esperará en el banco de suplentes por su oportunidad de jugar los primeros minutos con la camiseta de Central. El colombiano vino para ser titular pero Russo se decide por hacer una inclusión progresiva del ex Gremio en el equipo principal.

Lanús es puntero porque es el único que ganó los tres partidos, incluso a Estudiantes en La Plata la semana pasada, y antes a Colón y San Lorenzo. El granate sorprende por explosión ofensiva y la firmeza del fondo, con la contratación de los ex Newell’s Cristian Lema y José Canale. Frank Kudelka apuesta hoy para la aparición en defensa de Juan Sánchez Miño, al tiempo que en ataque Franco Troyanski reemplazará al suspendido Leandro Díaz.

Lanús: Lucas Acosta; Aguirre, Lema, Canale, Sánchez Miño; Julián Fernández, Belmonte, Loaiza, Esquivel; Troyanski, De la Vega. DT: Frank Kudelka

Central: Servio; Martínez, Komar, Mallo, Lucas Rodríguez; Infantino, Ortiz, Mac Allister, Malcorra; Candia, Veliz. DT: Miguel Russo

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Lanús

Hora: 17

TV: ESPN Premium