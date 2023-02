La sede del Partido Justicialista de Roque Pérez fue la sede del encuentro que sirvió de primer mojón de trabajo del peronismo con posterioridad a la mesa del Frente de Todos. “Unidad para romper la proscripción” fue la consigna establecida para unificar el mensaje de la jornada y construir una sintonía con el comunicado publicado como producto de la reunión nacional del jueves pasado.



Más de 600 militantes participaron del plenario peronista de la séptima sección, que aglutina ocho distritos del centro de la provincia de Buenos Aires. El acto estuvo encabezado por el intendente local, José Luis Horna, quien llamó a “luchar y generar desde las bases una verdadera movilización en cada uno de nuestros distritos para romper la proscripción que pesa contra la vicepresidenta”. El encuentro tuvo como epicentro el futuro de la Cristina Kirchner y tomó la posta del planteó que hicieron distintos referentes partícipes de la mesa política convocada por Alberto Fernandez. “Cuando Cristina decida cómo vamos a seguir en el orden nacional, nosotros nos vamos a ordenar detrás de esa decisión", sentenció Horna.

Walter Abarca, diputado provincial oriundo de Saladillo, fue contundente al momento de ser consultado por este medio: “la proscripción de Cristina se rompe con poder político”. Durante su alocución, el legislador estableció una diferencia entre el principio y el transcurrir del Frente de Todos al cual definió como “una excelente alianza electoral pero que no fue una excelente alianza de gestión, porque nos faltó debate a nivel nacional, provincial y distrital”.

“La mesa nacional me produce una gran expectativa, por eso propuse que se cree una mesa seccional con los legisladores, intendentes y presidentes de bloque en los distritos que no gobernamos para que haya reglas claras”, expresó quien fuera el secretario de Néstor Kirchner. “Hay que construir ocho listas de consenso y dónde no se consigan, que haya una PASO ordenada que sume y no reste”, agregó Abarca, y pidió por “seguir sumando, buscar a todos, y convencer a los que faltaban porque no sobra nadie”.

Quién también tomó la palabra es el presidente del bloque de Diputados provinciales del Frente de Todos, César Valicenti, y ratificó que “hoy nuestra prioridad es romper la proscripción y llevar a Cristina de candidata porque expresa la esperanza de nuestro pueblo”. El reclamo del legislador olavarriense estuvo orientado que no debe haber dirigentes que “no se animen a discutir el poder concentrado ante los aumentos de precios, la regulación de los servicios, el control de los medios de comunicación y el condicionamiento con la deuda externa”.

“Nada sin Cristina”, aclaró Valicenti. La contundencia del límite puesto por el diputado parece estar cruzado por el resultado de la mesa política encabezada por el Presidente de la Nación. En el texto que ofició de declaración colectiva de aquel encuentro, afirmó que los integrantes de la mesa tienen la “responsabilidad de dispones las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. "Ningún poder económico, mediático ni mafia judicial puede interponerse entre Cristina y la voluntad popular”, señaló Valicenti.

El intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, remarcó la importancia de “encontrarnos en este plenario, trabajar por la unidad y construir una mayor organización en estos tiempos tan difíciles”. Asimismo, aseguró que “la conductora de nuestro movimiento es perseguida por un entramado mafioso que busca apoderarse del futuro de la Argentina”. Por su parte, Gustavo Cocconi, alcalde de Tapalqué, valoró que la primera sección en reunir un plenario que definió “multitudinario” haya sido la séptima. “Cristina es quien sintetiza nuestra voluntad y nuestro pensamiento, la queremos activa, la queremos conduciendo al peronismo y a la Argentina”, afirmó.