El silencio alrededor de Nora Lagos (1925-1975) –única directora del diario La Capital con 33 años, entre 1953 y 1955, militante peronista tres veces encarcelada, directora de los periódicos semiclandestinos La Argentina (Justa, Libre y Soberana) y Soberanía–, incentivó a Judith Battaglia (directora) y María Langhi (productora), integrantes de Rosaria Producciones, a la realización del documental ¿Dónde está Nora Lagos?. Luego de cinco años de trabajo, la película conocerá una función especial en El Cairo Cine Público (Santa Fe 1120), el viernes próximo a las 20.30 con entrada libre y gratuita.

“El 28 de noviembre de 2022 se puso una placa con su nombre en el diario, durante una proyección para los familiares. Fue muy emotivo, los periodistas salieron a cantar la marcha con nosotros. Hay muchas periodistas mujeres de La Capital que nos ayudaron, que incluso nos llamaron durante la etapa de investigación, cuando supieron que estábamos trabajando sobre este material. Nos llamaron porque querían reivindicar la figura de Nora y la de toda la presencia femenina en el diario, porque hubo muchas mujeres trabajando en diferentes áreas. Fueron ellas quienes hicieron las gestiones para que podamos entrar a filmar, y nos abrieron los archivos”, refiere María Langhi a Rosario/12.

-Aun con todos los datos que el documental recopila, de algún modo sobresale la poca información que hay sobre Nora Lagos.

Langhi: -En el archivo no había mucho, se habían encargado de que quedaran dos o tres fotos suyas, y ni siquiera en buenas condiciones. Una vez que la destituyeron de la dirección, el diario cambió de la noche a la mañana, hablar de ella pasó a ser mala palabra. Uno de los pocos historiadores que nos pudo ayudar fue Roberto Baschetti, pero nos aclaró: “Mirá, yo sé esto, no conozco nada más”, también por tratarse de historiadores de Buenos Aires, que pudieron llegar hasta determinado lugar. También nos ayudó mucho Anabella Gorza, fue quien nos contó que los diarios clandestinos de Nora estaban en el Museo Julio Marc, pero también ella nos decía que lo único que sabía es lo que escribió, nada más. Es una lástima que ya no quede nadie más de la edad de Nora, porque toda la información está dada a partir de la próxima generación.

-Hay una escena muy bella, sobre el final, en un departamento donde vivió ella, entre personas que la recuerdan.

Judith Battaglia: -Allí están sus hijas, sus maridos, un compañero de militancia de ellas, Mónica de Sanctis (madre de María Langhi); Nora acompañó la militancia de sus hijas y en ese sentido todos la recuerdan. Ella era la mayor, ya cansada de todo lo que le había pasado.

-En ese cambio generacional hay un legado, algo que la película destaca; de algún modo, permite pensar en lo que sobrevendrá con el último golpe de Estado.

Battaglia: -Hay algo que a mí me resultó muy interesante y nos explicó Baschetti, sobre cómo cambió la militancia a partir de las distintas dictaduras. Cuando derrocan a Perón y se dicta el Decreto 4161, los encarcelamientos reunían a los peronistas en las cárceles pero la militancia se fortalecía. Que es lo que le pasó a Nora: salió de la cárcel empoderada, más fuerte. Por eso, y con lo perverso de todo esto, en el ’76 cambiaron, ya no fue sólo encarcelar sino también desaparecer.

Langhi: -Al encontrarse en la cárcel con la rama femenina de militantes, Nora se dio cuenta que no era la única. Su historia tiene muchas similitudes con la de (la tenista) Mary Terán (Mary Terán, la tenista del pueblo, film realizado por Rosaria Producciones sobre la deportista rosarina y peronista, exiliada tras el golpe de 1955), pero en aquel caso la investigación fue más fácil, porque ella es mundialmente conocida, hay fotos suyas que no pudieron borrar y mucho registro audiovisual, pero no así con Nora; en la película hay registro de los lugares donde sabemos que estuvo pero sin ella. Estábamos convencidas que lo que le hicieron a Nora fue lo mismo que a Mary Teran.

Battaglia: -En este caso está el valor de la participación de sus hijas, que conocen mucho y comparten el compromiso con la historia de su mamá.

-Y tienen la voluntad de aparecer en cámara.

Battaglia: -Era importante que su historia la contaran familiares, para transmitir los sentimientos porque podía pasar que si no había un lazo afectivo el documental quedara desabrido. Que estuvieran la hija y las nietas le da sentido también al desenlace que elige la película, a la idea del legado.

Langhi: -Trabajamos mucho en el dispositivo narrativo, no queríamos caer en un documental de gente hablando a cámara. Así como a Nora no se la rescató desde el diario, también hay muy poco historiado dentro del movimiento peronista. Pero todo el mundo sabía quién era ella. Por otro lado, las anécdotas alrededor suyo tienen que ver con el chusmerío social, cuya raíz está en la no memoria. Lo que hizo ella fue una epopeya: logró que durante dos años La Capital fuera prácticamente un bastión del peronismo; debe haber gente que todavía no lo cree. Y esa era una de las cosas que queríamos rescatar desde el feminismo, porque es muy difícil para las pibas que hoy quieren estar en el periodismo pararse cuando no tenés ningún modelo, pero la película muestra que los hubo, como el de Nora, poniendo de cabeza un diario. El problema es que la historia se encargó de que no la conozcamos.

¿Dónde está Nora Lagos? fue elegido proyecto ganador en Plan Fomento 2020 –línea Desarrollo de Proyectos de Largometraje– y Documental Unitario ganador del premio Renacer 2021. Un logro que asegura pantalla y difusión, habida cuenta del inminente estreno que tendrá a través de la Televisión Pública. Además, rubrica el esfuerzo notable de Rosario Producciones, que celebra sus primeros diez años: “Con esta película podemos celebrarlo; conseguir la financiación para un proyecto lleva años, y esto nos ayuda a seguir insistiendo. Y quiero destacar a Plan Fomento, porque gracias a ganar allí pudimos empezar a cerrar la investigación, pensar el dispositivo narrativo y tener algo para mostrar. Gracias a ello, los jurados del premio Renacer ya conocían el proyecto. En el Plan Fomento puede no estar la plata necesaria para hacer viable al proyecto, pero ayuda a encarrilarlo”, subraya Langhi.

¿Dónde está Nora Lagos? cuenta con dirección de Judith Battaglia, producción de María Langhi de Sanctis, guion de Analía Vicini, dirección de fotografía de Romina Ferreyra, dirección de arte de Irene Depetris, dirección de sonido de Fernando Romero, asistencia de dirección de Florencia Castagnani, montaje de Verónica Rossi, locaciones a cargo de Mariana Basso, música de El Golem De Greda, VFX y gráfica de Estefanía Clotti y Florencia Garat, y tarea de color de Ignacio Di Martino.