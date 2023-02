Cines

ALERTA EXTREMA



Con Gerard Butler y Mike Colter. Dir: Jean-François Richet. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.00 hs. Sub: 16.55 hs.



ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Dir: Peyton Reed. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.40, 20.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.15, 17.00, 19.45 hs. 4D Sub: 22.30 hs. 3D Cas: 16.15, 19.00*, 22.00 hs. 3D Sub: 19.00** hs. 2D Cas: 15.00, 17.50, 20.30*, 23.10 hs. 2D Sub: 20.30** hs. (*Cancelada mar 21) (*Solo mar 21)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.00 hs. 3D DBOX Cas: 12.30, 15.20, 18.10, 21.00 hs. 3D XD Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.00 hs. 3D Cas: 12.30, 14.00, 15.20, 16.50, 18.10, 19.20, 21.00, 22.20, 22.30 hs. 3D Sub: 19.40 hs. 2D Cas: 13.00, 14.30, 17.20, 18.40, 20.10, 21.30, 22.50, 23.00 hs. 2D Sub: 15.50 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 15.00, 17.45 hs. 2D Cas: 14.20, 16.00, 17.00, 18.45, 19.45, 20.30, 22.30 hs. 2D Sub: 18.50, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.00, 16.50, 18.40, 19.35, 22.20 hs. 3D Sub: 14.25, 17.10 hs. 2D Cas: 12.50*, 15.30, 16.10, 18.15, 19.00, 21.00, 21.45 hs. 2D Sub: 16.30, 19.15, 21.40 hs. (*Solo sáb y dom)

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA



Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 3D HFR 48 Cas: 22.10 hs. 2D Cas: 15.00, 18.45, 22.30 hs.

Hoyts: 3D Cas: 13.50, 15.15, 21.50 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 14.25, 16.30, 18.15, 20.30, 21.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.45, 18.35 hs. 3D Sub: 22.35 hs. 2D Cas: 17.15, 21.15 hs. 2D Sub: 16.00, 20.00 hs.

BABYLON



Con Brad Pitt y Margot Robbie. Dir: Damian Chazelle. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.25 hs.



EL ARO 4



Con Fuka Koshiba y Naomi Nishida. Dir: Hisashi Kimura. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.15 hs.

Hoyts: Cas: 23.10 hs.

Showcase: Cas: 22.40 hs.



GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO



Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 14.30, 16.45 hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, 18.30, 20.45 hs.

Hoyts: 3D Cas: 12.50 hs. Cas: 14.25, 17.10, 20.00 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.50, 19.20, 21.40 hs.



Showcase: 3D Cas: 14.00, 16.20 hs. 2D Cas: 12.20*, 14.40, 17.05, 19.25, 21.50 hs. (*Solo sáb y dom)

HOLY SPIDER



Con Zar Amir-Ebrahimi y Mehdi Bajestani. Dir: Ali Abbasi. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Vie 24, a las 18 hs.

KAGUYA SAMA: LOVE IS WAR

Animé. Dir: Mamoru Hatakeyama. SAM 13 años.

Cinépolis: Sub: 20.00 hs.

LA REINA DESNUDA



Con Natalia Page y Dolores Moriondo. Dir: José Celestino Campusano. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, sáb 25 y dom 26, a las 20.30 hs. Jue 23, a las 18.00 hs. Vie 24, a las 22.30 hs

LLAMAN A LA PUERTA



Con Jonathan Groff y Ben Aldridge. Dir: M. Night Shyamalan. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Showcase: Cas: 14.30 hs. Sub: 22.10 hs.



LOS ESPÍRITUS DE LA ISLA



Con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Dir: Martin McDonagh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.20, 19.50 hs.

Showcase: Sub: 17.00, 19.40 hs.



LOS FABELMAN



Con Michelle Williams y Paul Dano. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.



Showcase: Sub: 16.25, 19.30 hs.



M3GAN



Con Allison Williams y Amie Donald. Dir: Gerard Johnstone. SAM 13 años c/res.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 20.20 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 15.50, 22.00 hs.



Showcase: Cas: 14.35, 19.20 hs.

MI VECINO TOTORO



Animé. Dir: Hayao Miyazaki. ATP.

Hoyts: Cas: 14.50 hs.

QUIERO BAILAR CON ALGUIEN



Con Naomi Ackie y Ashton Sanders. Dir: Kasi Lemmons. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.15 hs.



ROCK DOG 3: ROCKEANDO JUNTOS

Animación. Dir: Anthony Bell. ATP.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.05 hs. (*Solo sáb y dom)



TAR

Con Cate Blanchett y Nina Hoss. Dir: Todd Field. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 16.00, 19.40 hs.

Showcase: Sub: 19.05 hs.



TITANIC - 25 ANIVERSARIO



Con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 3D HFR48 Cas: 19.00* hs. 3D HFR48 Sub: 19.00** hs. (*Cancelada mar 21) (*Solo mar 21)

Hoyts: 3D Cas: 17.50 hs.

Showcase: 3D Cas: 21.30 hs. 3D Sub: 19.55, 22.40 hs.



TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. Dir: Dan Kwan y Daniel Scheinert. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10, 20.00 hs.

Hoyts: Sub: 17.00 hs.

Showcase: Sub: 16.00 hs.



TRES DESEOS PARA CENICIENTA



Con Astrid S y Cengiz Al. Dir: Cecilie A. Mosli. ATP.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.05 hs. (*Solo sáb y dom)



V DE VENGANZA

Con Natalie Portman y Hugo Weaving. Dir: James McTeigue. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.





Música

ANFITEATRO MUNICIPAL



Belgrano 201 bis.

Lila Downs + La Delio Valdez. La influyente artista mexicana compartirá escenario con la Orquesta de cumbia más pujantes de la escena nacional. Sáb 25, a las 21 hs.



BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes.

Milenio. Banda tributo a Soda Stereo. Hoy, a las 21 hs.

Ale Tasca Grupo. Banda de rock-pop con repertorio de clásicos nacionales, internacionales y temas propios. Mar 21, a las 21 hs.

Alan Vega. En formato de trío, presenta un show de blues, country, rock and roll y soul. Mié 22, a las 21 hs.

BROADWAY



San Lorenzo 1223.

Axel. El cantautor promete un espectáculo lleno de sorpresas donde hará un recorrido musical repasando cada una de sus más reconocidas canciones. Vie 10 de mar, a las 21 hs.

C. C. ATLAS



Mitre 645.

Freddy y los solares. En el mes de los enamorados se presentan con un show con todas sus grandes canciones. Vie 24, a las 21 hs.



CITY CENTER



Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

Sergio Morán. El cantante nacido en Roldán presentará todo su repertorio de música tropical. Mié 22, a las 21.30 hs.



EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Anam Keltoi. Ciclo de verano con canciones y danzas de países con tradición celta. Vie 24, a las 20 hs.



HIPÓDROMO DE ROSARIO



Dante Alighieri 2401.

La Konga. Con 18 años de carrera, los oriundos de la ciudad cordobesa de Villa Dolores llegan a Rosario para un show a ritmo cuartetero. Vie 24, a las 21 hs.



Vacilón Festival. Fiesta del perreo extra grande con la participación de DJs nacionales y del mundo, competencia de baile, show de bailarines en vivo, stands de arte digital, de creación de outfit y growshops. Sáb 4 de mar, a las 18 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

La Barceloneta. Show en vivo de Mamita Peyote y after party con música de DJ Karim. Sáb 25, a las 23.30 hs.



METROPOLITANO



Junín 501.

Los Ángeles Azules. Los hermanos Mejía Avente llegan a nuestra ciudad para festejar cuatro décadas de éxitos a lo grande. Hoy, a las 21 hs.





Teatro

BROADWAY



San Lorenzo 1223.

Del 70 al 2000, lo mejor de la música. Un gran homenaje a la música de todos los tiempos con Gachy Roldán y El Negro Moyano, cantantes y bailarines. Dirección y Producción General: Manuel Cansino. Sáb 25, a las 21 hs.



CITY CENTER



Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

No paramos de triunfar. Karina Jelinek hará su debut teatral acompañada por Belén Francese, Fabián Medina Flores, Mariano De La Canal, Cristian Fontán y Hernán Cabanas. Jue 23, a las 21 hs. Vie 24, a las 22 hs.

Me enamoré de vos. Bajo la dirección de Diego Pérez, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizan esta comedia en la cual una pareja desnuda con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Dom 26, a las 21 hs.



Sex, viví tu experiencia. Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini son algunos de los artistas que forman parte de esta experiencia creada por José María Muscari. Mar 28, a las 21 hs.

Barbieri y Polino, explosivos. El reencuentro entre dos amigos que tienen mucho para decir. Hoy, a las 23 hs.

Diego Reinhold. El comediante se presentará con su show “Stand Up Comedy”, un espectáculo que combina humor inteligente e interacción multimedia. Mar 21 y lun 27, a las 21 y 23 hs.

El show de Costa. Costa celebra sus 21 años en el humor con un espectáculo desopilante. Mié 22, a las 21 hs.

CLUB FOSSE



Falucho 270 bis.

Noctámbula. A través de este show se recorre la vida nocturna de un insomne, sumergiéndose en una dimensión extraña donde la percepción suele ser burlada. Dir gral: Vanesa Morán Díaz. Sáb 14, a las 22 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.



El nuevo mundo. Obra de Carlos Somigliana estrenada en 1981 que da cuenta del vicio sádico que rigen los poderes en las relaciones de nuestra sociedad. Dir: María de los Ángeles Oliver. Vie 24, a las 21 hs.



ODISEO



San Lorenzo 1329.

Microteatro Rosario. Propuesta cultural que incluye teatro, stand up y la posibilidad de degustar platos, tragos, y escuchar buena música. Jue a sáb.