Diego Vera tiene 29 años y está desaparecido. Fue visto por última vez el domingo 12 de febrero a la tarde en la garita de una rotonda en la intersección de las rutas provinciales 85 y 67. Este joven nacido en Comodoro Rivadavia, donde vivía con su madre Adriana Vera, dejó allí un bolso con sus pertenencias. "He hablado con las 15 comisarías de la zona, también de Bahía Blanca, me dijeron que pasado un tiempo ellos dejan de buscar, pero voy a mover cielo y tierra para que así no sea", dijo la mujer, de 53 años, sumida en la angustia y la desesperación. Página12 pudo saber que el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) tomó intervencion y se encuentra estableciendo los contactos pertinentes al caso.

A fines de noviembre Diego Vera debió viajar a Buenos, Aires donde residía su padre, que estaba muy enfermo, y murió días después de su llegada. "De mis nueve hijos Diego era el más pegado a mí, todos los días me llamaba y justo un día antes se le rompió el celular, después me mandó mensaje desde el celular de un compañero que compartía el hospedaje con él”, contó Adriana Vera. Ese compañero le dijo que Diego salió con su bolso de madrugada, dijo que se iba, posiblemente a Pigüé. Sin embargo, la policía le dijo que lo vio en la garita de la rotonda donde quedó su bolso.

"Lo último que sé es que un señor que andaba de vacaciones con su familia lo llevó a Guamini, hablé con él y es lo más seguro, porque le contó gran parte de su historia incluyendo que era de Comodoro, y cómo vestía y sus características físicas, hablé con la policía de Guamini, pero no tienen nada". Como suele suceder en los casos de desapariciones, Adriana Vera ya habla como detective, y hace declaraciones a Crónica.

En tanto, desde la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez a cargo de la comisario María Alejandra Espínola informaron "que se iniciaron actuaciones prevencionales por Averiguación de Paradero del ciudadano Diego Vera de 29 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, quien se hallaba en esta ciudad trabajando hasta el día domingo 12 del corriente mes y año cuando en horas de la mañana se retiró del domicilio donde se hospedaba llevándose sus pertenencias siendo visto por última vez el mismo domingo a las 14:30 en la Rotonda de las Rutas Provinciales 85 y 67 donde dejó olvidado un bolso con sus pertenencias". El comunicado policial agregó: "Se desconoce vestimenta. El mismo no poseía teléfono celular. Interviene la Fiscalía 20 del departamento judicial Bahía Blanca. Cualquier información informar al 02926-422002 perteneciente a la Estación Comunal Coronel Suárez Seccional Primera”.

En alerta por el aviso policial de abandonar la búsqueda, la madre de Diego solicita a todas aquellas personas que pudieran darle alguna novedad de su hijo que se comuniquen a los siguientes números telefónicos: 2974-331318 (Cecilia) o 2974-288244.