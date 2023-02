El entrenador de Huracán, Diego Dabove, dijo que vive el presente de su equipo con "alegría" en la previa al debut contra Boston River de Uruguay como visitante, por la fase 2 de la Copa Libertadores de América.



"Tenía en la cabeza el equipo para visitar a Boston River desde hace rato. Estamos viviendo con mucha alegría todo este proceso, no me olvido que llegamos en mayo del año pasado para ordenar al equipo y lo logramos", destacó Dabove, en una nota con el sitio partidario "Habla Huracán".



"La sensación de alegría que se ve desde afuera es la que siento yo también. En diciembre tuvimos ofertas para irnos al exterior y desde Huracán en dos minutos arreglaron todo para renovar el contrato. No me iba ni loco", aclaró.



Huracán afrontará la fase 2 de la Libertadores contra Boston River de Uruguay y es uno de los animadores y el escolta de la Liga Profesional con 10 puntos, a dos del puntero Lanús (12).



"Mi compromiso con la gente es que el equipo se tire de cabeza a cada pelota. Tenemos un equipo con ideas claras y que apuesta a ser protagonista", sostuvo el DT en la entrevista. Además, Dabove habló sobre la polémica con Lucas "Pata" Castro, quien durante la semana pasada pidió tener más minutos: "Se está poniendo bien físicamente, lo estamos llevando de a poco", explicó.



Lo cierto es que el mediocampista no concentró contra Barracas Central y tampoco viajó con la delegación a Uruguay. "Somos un equipo vertical, atacamos directo y rápido. Estamos complicando a nuestros rivales de esa forma, así que me resulta difícil pedirles que la toquen un poco más cuando necesitan poco para ganarle a rival. La pausa irá apareciendo sola", sentenció.



Dabove explicó que pone al que está "mejor", y no siente la presión del pedido del hincha de ver a los refuerzos en cancha. "La base que quedó exige al que llega. Me quedaron muy buenos jugadores. El que no corre, acá no juega", cerró.