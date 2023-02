La legisladora por el Frente de Todos Victoria Montenegro cuestionó este miércoles al Gobierno porteño y aseguró que en la actualidad “Boti (el chat automático del Gobierno de la Ciudad para responder preguntas a los ciudadanos) está gobernando en la Ciudad de Buenos Aires”.



En pleno armado electoral y en medio de las internas que se agudizaron en la alianza opositora por el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como presidenciable, Montenegro consideró que “la situación en la Ciudad es dramática”.

Lo expresó con claridad por AM750: “El jefe de Gobierno está prometiéndole a todos los argentinos lo que no puede garantizar para la propia Ciudad de Buenos Aires”.

Pero no se quedó solo en la crítica a Larreta, sino que fue también por Diego Santilli: “El vicejefe está haciendo campaña ya directamente con responsabilidad política en la Provincia, abandonando a los porteños que lo eligieron para cumplir una función”.

A lo que agregó: “Ahora el ministro de Seguridad (Marcelo D’Alessandro) con una licencia por tres meses como si nada sucediera. Además, por un escándalo con el círculo rojo y por corrupción”.

En este contexto, criticó con potencia: “Y no pasa nada. Ahí le pregunta es, la justicia, ¿dónde está? Porque nosotros agotamos todas las instancias para que vengan a la Legislatura. ¿La Justicia dónde está? El otro poder del Estado que se convirtió en el partido judicial”.

Para Montenegro, la falta de cuestionamientos sobre este escenario tiene que ver con “todo el dinero que está puesto en una pauta que habilita el sentido común”.

“¿En serio, el día que asesinan a una niña en un barrio de la Ciudad salís a plantear que tenemos la ciudad de América Latina? ¿No hay algo que te haga ruido? ¿Alguien no te va a pregunta si es tan seguro por qué muere una niña inocente como si nada?”, se preguntó.

Y añadió: “A los días matan a una policía, que no tenía el chaleco que tenía que tener, que no tenía capacitación para abordar los casos de salud mental. Y no pasa nada. Eso es consecuencia de la enormidad de dinero puesto en la pauta publicitaria. Genera un como sí. Hay tanta plata puesta en el silencio que no va a pasar nada de fondo”.