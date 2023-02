La asistencia a pequeños productores rurales a causa de la sequía dio lugar a un cruce de reproches entre sectores de la Federación Agraria y el secretario de Agricultura, Juan José Bahilo. La filial Regional Sur de Santa Fe de esa entidad cuestionó al funcionario porque la ayuda económica otorgada, según su opinión, es insuficiente. "Solicitamos en forma urgente la declaración de emergencia en arrendamientos rurales, la suspensión temporaria de los desalojos y la devolución inmediata de retenciones realizadas los últimos 24 meses a productores de hasta 1000 toneladas producidas", reclamaron los ruralistas.

Bahilo, por su parte, cuestionó el llamado a una asamblea nacional de productores para este viernes y llamó al diálogo. La convocatoria fue realizada por la Federación Agraria y luego sumó la adhesión de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro. Tendrá lugar en la autopista Buenos Aires–Rosario a la altura de Villa Constitución.

“No se puede decir que el Estado no está presente y que no está cerca; y que no nos estamos ocupando y no estamos trabajando. Obviamente la expectativa hay que ponerla en un lugar razonable porque no hay política del Estado que reemplace lo que es el ciclo normal de lluvias”, afirmó el funcionario.

En cambio, desde la Regional Sur de FAA transmitieron otro escenario: "Persiste la sequía, que, a diferencia de gran parte del país, en nuestra región (parte del departamento Rosario y Constitución en Santa Fe) sucede por cuarto año consecutivo. En estos casos, la esperanza de nuevas lluvias no alcanza y muchos chacareros ya están agonizando económicamente, con deudas, desfinanciados y sabiendo que la próxima cosecha es un salvavidas momentáneo o el final en su actividad".

Finalmente, cuestionaron que "el secretario de Agricultura brilla por su ausencia, no se ensucia los zapatos con tierra seca y está más preocupado por su imagen en Entre Ríos que por lo que padecen los productores en el sur de Santa Fe".