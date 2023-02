El Newell's de Gabriel Heinze se encontró anoche con una gran decepción. Fue eliminado de Copa Argentina en instancias de 32avos de final al caer ante Claypole por la mínima diferencia. La falta de creatividad en el ataque leproso fue el gran responsable de la caída, tras un golazo marcado por Llodrá al comenzar el segundo tiempo. La Lepra no reaccionó con los cambios y se repitió en avances desesperados sin generar situaciones claras de gol para aspirar el empate.

En todo el primer tiempo Newell’s tuvo fallas en su juego ofensivo y los problemas con el balón le impidieron generar situaciones de gol. Un problema que en general el equipo de Gabriel Heinze acusa en Liga Profesional y a pesar de que ayer tuvo enfrente a un rival que milita en Primera C las frustraciones se extendieron.

Es que Balzi no tenía peso en el traslado de la pelota y el equipo llegó al área de Claypole con cierto riesgo por las corridas de Giani o Reasco. Pero todo lo que pudo hacer Newell’s en ataque fue un cabezazo de Ortiz que se fue desviado al ganar por arriba una pelota que Mansilla metió en el área chica al imponerse en un tiro libre.

Con pelota en juego, la única combinación fue un pase de Giani para Reasco, aunque el ecuatoriano la tiró por arriba de zurda al llegar al área chica. Claypole, por su parte, estuvo obligado a mantenerse en su campo. Sus posibilidades fueron con intentos de contragolpe. Una sola vez el equipo de Jesús Díaz armó la jugada por sorpresa pero Acosta disparó por arriba del travesaño al llegar al área grande.

Heinze se fue preocupado al descanso por la paridad que hubo en el trámite del juego, más allá del dominio total que hizo el rojinegro con la pelota. Y la sorpresa de la noche llegó a los tres minutos del complemento: Llodrá sacó un espectacular derechazo cruzado desde afuera del área, la pelota pegó en el palo y le cayó en los pies al delantero para definir de primera al primer palo.

Los minutos se iban y el dominio de Newell's no tenía ningún valor. La Lepra no generó remates al arco y Heinze hizo rápido los cincos cambios para estimular la reacción. Newell's ahogó a Claypole y las pelotas se sucedían en el área de Libares. El arquero le sacó un tiro cruzado a Mosquera y no mostró dudas en los centros que cayeron en el área menor.

La última media hora de juego fue un monólogo de Newell's. Claypole dobló esfuerzos para sacar una y otra vez la pelota. Más aún porque la Lepra improvisó mucho y estuvo cegado por los nervios generados al perder ante un rival que milita en la C. Todos los intentos fueron en vano en la Lepra y la angustia se apoderó de todos en San Nicolás hasta el pitazo final, que encontró a Claypole ante una victoria histórica.

0 Newell’s

Barlasina

Ditta

Ortiz

Mansilla

Martino

Balzi

Portillo

Pablo Pérez

Aguirre

Reasco

Giani

DT: Gabriel Heinze

1 Claypole

Libares

Villarreal

Simioli

Emanuel Díaz

Daivez

Monzón

Garzino

Acosta

Cariaga

Coselli

Llodrá

DT: Jesús Díaz

Gol: ST: 3m Llodrá (C).

Cambios: ST: 11m Juárez por Acosta y Benítez por Coselli (C), 18m Mosquera por Ortiz, Sforza por Portillo, Menéndez por Reasco y Recalde por Giani (N), 24m Ferreira por Martino (N), 25m Báez por Monzón y Salvatierra por Cariaga (C), 29m Maidana por Llodrá (C).

Arbitro: Rodrigo Rivero

Cancha: San Nicolás