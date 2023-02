El 22 de febrero no es un día más para la patria futbolera. Ese día, en 1981, un joven Diego Maradona debutó con dos goles en Boca y nació el vínculo entre Víctor Hugo Morales y Diego, una relación que marcaría para siempre en el corazón el pueblo argentino. Fue el primer relato de Víctor Hugo en la Argentina, en los micrófonos de Radio El Mundo. Desde inicio el binomio Maradona-Morales tuvo un tinte especial cargado de poesía, creatividad, genialidad y destreza futbolera. A los 19 minutos, Maradona pateó un penal con total confianza. "La soltó como una lágrima", lanzó el periodista, reconstruyendo en radio las imágenes del gol.

"Ese día se produjo una fuerte contradicción entre mi temor, mi miedo, mi angustia, mi deseo de tomarme un avión a Montevideo, y la indudable capacidad que debo tener para hacer lo que hago. Empezó el partido y los nervios se fueron", contó años después Víctor Hugo. El periodista y conductor de AM750 recordaba que estaba asustado por el temor a equivocarse con un jugador, "en furciar una palabra". "Pero en líneas generales, me sentí muy bien. Además, la primera jugada que hice fue relatar el gol de Diego, donde me salió una frase que, me di cuenta, era buena".