Juntos por el Cambio se retiró de la reunión que este jueves mantiene la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que comenzó la etapa de producción de pruebas en el proceso contra los jueces de la Corte Suprema con la declaración de testigos, entre ellos Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires).

Mientras se desarrollaba la reunión, según informó el diputado Rodolfo Tailhade, se filtraron chats entre Sebastián Ramos y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño quien semanas atrás pidió licencia por la repercusión que generó la filtración de chats con otro funcionario judicial: Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti.

Al ser consultado por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, Ramos negó tener "algún vínculo sistemático" con el funcionario porteño y el operador judicial.

La retirada de JxC

Al inicio de la jornada, previo a las declaraciones de los testigos, el presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, leyó un escrito firmado por los legisladores de la oposición que integran el cuerpo y señaló que "hay una serie de irregularidades que se siguen manteniendo" en el proceso, que hacen que esté "viciado de nulidad".

“Advertimos que la Comisión no solo ha cometido severas irregularidades, sino que, además, ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria puesto que, amparándose en una exigua y circunstancial mayoría del bloque oficialista que no refleja la voluntad popular, ha ordenado producir prueba violando las reglas del debido proceso y las garantías individuales de los ciudadanos que, como es sabido, se encuentran amparadas en la Constitución Nacional”, dice el texto leído por López.

Tras esa lectura, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la sala.



"Una pena que no se pueda argumentar en esta comisión y que hayan recurrido a este argumento, que ya lo conocimos varias veces en el recinto. Cuando uno tiene pocos argumentos, lo mejor es levantarse e irse", expresó Germán Martínez. "Sin prueba producida no hay posible perjuicio y sin posible perjuicio no hay ningún margen de acción de nulidad", añadió.

Quiénes estaban citados a la Comisión

Para este jueves fueron convocados a prestar declaración los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos; el ex titular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, Cristian Abritta; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios; y Roberto Miguel Ángel Saggese, de la Vocalía de Rosatti.



La reunión tuvo momento de rispideces entre oficialistas y opositores, como cuando el diputado del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez le preguntó al juez Ramos qué entendía por "filtración": ante ello, la integrante de la bancada de la Coalición Cívica-ARI Mariana Stilman se quejó de las repreguntas. En ese momento, la kirchnerista Mara Brawer curzó a la radical Karina Banfi por haber afirmado que la Comisión estaba funcionando como la Gestapo: "Quiero recordarle que Argentina es un país democrático y muchos de los que estamos acá, en esta Cámara, somos familaires de víctimas de la Gestapo. Le pido que no banalice sitauciones que son delitos de lesa humanidad".



Sebastián Ramos fue el magistrado que archivó en Comodoro Py una denuncia vinculada a los chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro, y el funcionario judicial Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal". Al ser interrogado sobre ese tema, el juez ratificó lo actuado y reiteró que no podía apartarse de lo resuelto en su fallo.