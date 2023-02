Diecisiete proyectos internacionales, 26 transnacionales --que cruzan a artistas locales con los de otras latitudes-- y 59 nacionales formarán parte de una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que se desarrollará desde este viernes hasta el domingo 5 de marzo en salas, espacios culturales, sitios no convencionales y al aire libre. Hay propuestas de teatro, danza, música y artes visuales. La apertura será con By heart, del portugués Tiago Rodrigues, y el cierre, con doble función: Christophe Frick presentará una versión site-specific de Palmasola, un pueblo prisión, en la excárcel de Caseros; mientras que en el Teatro Coliseo se verá Carbonio, del Teatro Piccolo de Milán, escrita y dirigida por Pier Lorenzo Pisano.

Durante 10 días, en 50 sedes, se presentarán más de 1500 artistas en más de 300 eventos entre funciones y actividades. El viernes a las 21 se realizará la apertura en el Centro Cultural 25 de Mayo con la presentación de By Heart, obra creada, actuada y dirigida por Rodrigues, director del Festival d’Avignon en Francia. Es una pieza muy sensible que invita a una reflexión sobre la literatura y la memoria.



En tanto, el cierre se realizará el 5 de marzo con doble función. Frick presentará a las 18.30 en la excárcel de Caseros una versión site-specific de Palmasola, un pueblo prisión, obra que creó y estrenó en Bolivia. Palmasola es una ciudad-prisión ubicada en Santa Cruz, habitada por 6 mil reclusos, entre ellos criminales condenados y personas con prisión preventiva. Este proyecto, dice la sinopsis, "se enfrenta a preguntas sobre el derecho y la justicia, la organización de comunidades y la percepción del mundo por parte de niños que crecen en prisión". El mismo día, en el Teatro Coliseo, a las 15.30 y a las 20.30, habrá funciones de Carbonio, del Teatro Piccolo de Milán, espectáculo que narra un hipotético encuentro entre la humanidad y otras formas posibles de vida.

La programación internacional de esta 16° edición abarca espectáculos de creadores de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suiza y Uruguay. La transnacional, 26 proyectos que establecen cruces entre artistas de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, España, Nueva Zelanda, Suiza y Uruguay. La programación nacional contará con 59 proyectos seleccionados por convocatoria, coproducciones o invitados de diferentes provincias.



Las entradas son gratuitas, con reserva previa online. Las reservas deben hacerse dos días antes de cada espectáculo en la web buenosaires.gob.ar/fiba, desde las 14. Algunas de las sedes serán el Centro Cultural 25 de Mayo, El Cultural San Martín, el Teatro Colón, el Coliseo, el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, el Teatro Cervantes y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.

"Es una edición trabajada muy de cerca con las grandes salas y festivales del hemisferio norte, como para mostrar lo que se muestra en otros lugares del mundo. Este año tenemos obras de Nueva Zelanda y Corea; es la primera vez desde que estoy al frente del FIBA", resalta Federico Irazábal, director artístico del encuentro, en diálogo con Página/12. "Los festivales del mundo en algunos casos son coproductores de proyectos, algo que permite ir generando circuitos, giras, recorridos para las obras locales", suma. Aunque hay "una zona medio shakespereana que se armó azarosamente" no se plantea un eje temático. Así es habitualmente en el festival.

Programación internacional

Entre los títulos seleccionados figuran Barbados en 2022, de Pablo Remón (Premio Nacional de Literatura Dramática en España), una reescritura de su pieza Barbados, etcétera, estrenada en el Festival de Otoño de Madrid; de Canadá, el colectivo compuesto por Milton Lim y Patrick Blenkarn estrenará Asses.masses; de Suiza vendrán dos trabajos dirigidos por Boris Nikitin (Hamlet e Intento de morir); de Italia llegarán dos piezas de realidad virtual creadas por Elio Germano; de Gran Bretaña se verá Antigone interrupted, de Joan Clevillé; de los Estados Unidos el grupo This is not a Theater Company presentará una experiencia analógica de su obra digital Una obra en tu bañera. De Uruguay vendrá El desmontaje, pieza escrita y actuada por la dramaturga Jimena Márquez; de Chile, Malicho Vaca Valenzuela presentará Identidad #83; de Brasil se presentará Dinamarca, interpretada y dirigida por el grupo recifense Magiluth; de Grecia llegará Patagos, de Sofía Mavragani; y de Corea, A letter from Pansori, de Sunhoo Yoo.

Obras transnacionales

Por otro lado, esta edición acerca proyectos que cruzan artistas y lenguajes de diferentes latitudes, y que conforman la categoría de obras transnacionales. En esta categoría se encuentra la ya mencionada Palmasola..., proyecto creado entre Bolivia y Suiza que consiste en poner en diálogo tradiciones, lenguajes, estéticas, desarrollos históricos, problemáticas locales y códigos actorales; y La forêt, temps 1 d’À l'Est de Nod, pieza de danza contemporánea dirigida por Andréane Leclerc, montada en Argentina con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. El coreógrafo francés Jérôme Bel presentará una obra que lleva su nombre con la presencia de intérpretes locales.

También integran esta categoría Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico, nueva obra producto de un cruce entre España y Argentina, de la dupla creativa Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi, sobre la polémica figura de la periodista y miembro principal de la agrupación guerrillera alemana RAF o banda Baader-Meinhof; y Teatro Bombón Gesell, con curaduría por Monina Bonelli y Sol Salinas, que reúne 10 piezas teatrales sobre la violencia y la justicia creadas en residencia por dramaturgos iberoamericanos, con un dispositivo performático que sintetiza la cámara gesell. De Nueva Zelanda se ofrecerá [OTHER] Chinese, resultado de la primera exploración que la artista Alice Canton realizó con la comunidad china en Buenos Aires. Confesiones de un árbol es una obra sonora ideada por la norteamericana Erin Mee.



Alemania estará presente con un trabajo que convoca a artistas de la escena contemporánea desafiándolos a armar recorridos que parten desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hacia los cuatro puntos cardinales. UMWEGE - Desvíos es una creación curada por Aljoscha Begrich. Algunos de los artistas que participan de cada recorrido son: Lisandro Rodríguez, la compañía cordobesa Bineural Monokultur, Inés Efrón y Joachim Preussler y el colectivo alemán Lindhoff & Hofmann.

Otros proyectos que fusionan nacionalidades son Makers, una farsa escénica sobre la irreverencia, protagonizada por dos intérpretes españoles, Juan Loriente y Óscar Gómez Mata; y Performance telling, de Colectivo Utópico, proyecto en colaboración argentino-suizo-brasileña, coproducido por FIBA.

Proyectos nacionales

Hubo, además, una convocatoria abierta a proyectos ya estrenados de todo el país. En materia nacional el FIBA ofrecerá De la mejor manera, con autoría y dirección de Jorge Eiro, Federico Liss y David Rubinstein. Se presentará en Rodney, bar ubicado en la zona de Chacarita. También Jardín fantástico, un recorrido por el espacio al aire libre y el interior de la sala Zelaya en el Abasto, con autoría y dirección de Agostina Luz López. En Parque de la Estación se presentará una creación colectiva de Alina Marinelli, Bárbara Hang, Mariana Montepagano, Margarita Molfino y 45 piedras llamada La gravedad del encuentro.



Otras obras de esta categoría son La renuncia, de Diego Rosental, con su dirección e interpretación, en Espacio Callejón; NOESTANGO, con creación y coreografía del Grupo noestango, bajo la dirección de Ollantay Rojas, en el Galpón de Guevara; No hay banda, con dirección e interpretación de Martín Flores Cárdenas, que se presentará en Casa Teatro Estudio; Nothing to Hide, de Melina Seldes y Pablo Ariel Bursztyn, bajo la dirección de este último, en el Portón de Sanchez; La Grupa, bajo la dirección de Andrea Servera, presentará MICELIAS, que podrá ser vista en el jardín de Proa 21; Precoz, de Ariana Harwicz, con Valeria Lois y Tomás Wicz, bajo la dirección de Lorena Vega, se verá en Dumont 4040.



De la mano de Beatriz Catani en autoría y dirección, inmersa en la sala de cine del Centro Cultural San Martín se verá Obstrucciones para actuar. Proyecto Atlas; en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza con la actuación de Raquel Ameri y bajo la dirección de Mariano Stolkiner se presentará Rota, de Natalia Villamil. The Big Mountain, con autoría y dirección de Brai Kobla, se verá en el Galpón de Guevara; y en Área 623 habrá una performance musical realizada por el cantante de ópera Eric Montenegro, llamada Yo elijo mi nombre, con autoría y dirección de Ivanna Soto.

Asimismo, se presentarán distintos proyectos que fueron realizados en coproducción con FIBA y tendrán su estreno en esta edición. Entre ellos se destaca la primera coproducción del festival con una compañía de una provincia (Córdoba), y en coproducción con Chile, Uruguay, España y Dinamarca: La Sapo, nueva pieza teatral del joven director cordobés Ignacio Tamagno. Además, en el marco de Noche de Cúpulas, con curaduría de Ana Gorch, en esta oportunidad se presentará por primera vez Ikebana beat o el mantra de las flores, con dirección de Vivi Tellas, en la cúpula Edificio Argentino. Otro estreno es Vendo Humo, con dirección de Juan Onofri Barbato, una pieza que, a través de las experiencias del director, busca indagar sobre las tensiones y el sentido de lo escénico. Desde otras regiones del país o con creadores nacidos en otras provincias se presentarán trabajos de Marcelo Savignone, Iván Haidar y Tiziano Cruz.

La programación tendrá también propuestas que surgen de convocatorias abiertas a todo el país, como el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea y el 15 Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, impulsado en conjunto con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas.

El sentido del festival

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, el FIBA tuvo su primera edición en 1997 y es uno de los eventos centrales de la región. En 2019 dejó de realizarse cada dos años durante el otoño para desarrollarse en el verano todos los años. En 2021 y 2022 se le destinó un presupuesto de 30 millones de pesos. Para la que ahora comienza cuenta con 60 millones.

Irazábal, quien lo dirige hace siete años, explica por qué el festival comenzó a tener ediciones cada año: "Fundamentalmente tuvo que ver con reconocer cómo es la dinámica del sistema productivo teatral independiente argentino. Es de mucha producción pero muy pocos espectáculos sobreviven de una temporada a la otra. Cuando empezamos a convertir al FIBA en una plataforma de internacionalización del teatro local quedaban afuera proyectos alucinantes".

"Este año tendremos un mercado con 175 programadores. La internacionalización de nuestro teatro es un objetivo que se fue profundizando. El otro objetivo sigue siendo su premisa originaria: mostrar lo que está pasando en el mundo; las preguntas y respuestas que los artistas y las instituciones que hacen teatro se están haciendo en el mundo, que en muchos casos coinciden con las que nos hacemos aquí. Mostrar modelos productivos diferentes y generar encuentros con artistas", concluye Irazábal.

Recuadro 1. Las resonancias actuales de Antígona

Joan Clevillé nació en Barcelona y reside en Dundee, al este de Escocia. Desde 2019 es director artístico del Scottish Dance Theatre. Su obra Antigone, Interrupted, interpretada por Solène Weinachter, "reimagina una historia clásica para un mundo contemporáneo a través del cuerpo y la voz de una sola intérprete". Con una mezcla de danza, teatro y narración, Clevillé examina "la noción de disidencia en democracia, opresión y resistencia", adelanta la sinopsis. Se la podrá ver este viernes a las 17, sábado y domingo a las 19 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av Triunvirato 4444).

-¿Qué te impulsó a volver a esta tragedia de Sófocles?

-Nunca había partido de una obra que preexistiera; realmente ésa es la pregunta que nos fuimos haciendo durante el proceso creativo. El énfasis viene a través de la forma en que narramos y nos acercamos a esta historia. A través de la danza el cuerpo y la voz son las herramientas principales. Hay algo muy poderoso en el intento de narrar una historia tan épica, con varios personajes con puntos de vista muy opuestos, a través de un solo cuerpo y una sola voz.



-¿Qué resonancias actuales tiene esta versión del clásico?

-Cuando empezamos el proceso simpatizábamos mucho más con la posición de Antígona. Ella es un icono de la resistencia, alguien que se arriesga por defender sus ideales, pone su cuerpo en la línea de fuego y acaba muriendo por defenderlos. Eso resuena todavía. Pero luego descubrimos mucha riqueza en todos los personajes y puntos de vista. Con Creonte que es el opresor, que representa al Estado e intenta imponer su voluntad, intuitivamente nos costó mucho más simpatizar, pero Solène tiene que entender sus motivos. Hay momentos en que salimos de la tragedia griega para abordar una narrativa más abierta y contemporánea, respecto de la historia personal de Solène y de la historia de la resistencia civil. Hay ejemplos históricamente y hoy en día de individuos, comunidades, colectivos, que toman riesgos y defienden lo que creen pero no necesariamente conducen a un enfrentamiento que conduce a la muerte o elimina la otra perspectiva. En el original, en cambio, dos personajes son incapaces de reconocer al otro como posibilidad. ¿Es eso lo que proponemos en 2023, o hay una manera todavía de defender lo que creés abriéndote al mismo tiempo a la posibilidad de otras perspectivas, de estar equivocado o de encontrar cierto compromiso para llegar a una convivencia?

Recuadro 2: El Colectivo Utópico y su dispositivo parasitario

El Colectivo Utópico es un grupo argentino-suizo-brasileño cuyo trabajo, desde fines de 2018, "disputa el modo en que nuestras comunidades están conformadas por utopías presentes y pasadas". Con un "protocolo parasitario" y junto a artistas locales invitades, en esta edición del FIBA reciclará obras de la programación del festival, construyendo nuevas versiones. Performance telling es el nombre de la propuesta que generará performances libres de By heart (este sábado a las 11 y el viernes 3 a las 15.30 en el C. C. 25 de mayo) y The big mountain (martes 28 a las 16 y sábado 4 a las 12, en el Galpón de Guevara, Guevara 326).

"La propuesta consiste en tomar de la programación oficial un par de obras y hacer versiones o pequeñas obras inspiradas en aquellas. Tres artistas invitadas trabajan cada una en su versión. Cuestionamos la idea de copia, hablamos de cómo el arte es un campo en el cual a través de la copia se va creando, tomamos la obra de otro para hacer obra. Es una herramienta de mediación. Hablamos de cómo de una obra se pueden entender cosas distintas", explica Paula Baró a Página/12. La artista invitada es Ira Brand; les cocreadores locales, Daniela Ruiz, Fioreya, Guillermina Etkin, Lina Lasso y Violeta Postolski.

"Trabajar con personas de otros países significa trabajar con gente de idiosincracias y modos de crear muy distintos. Es posible estando muy abierto y corriéndose de cómo uno trabaja normalmente", agrega Marina Quesada. "La mayoría de las veces es una observación de cómo produce el otro. Todos los integrantes empujamos para ir encontrando espacios para hacer residencias de creación y seguir mostrando trabajos", cuenta. El viaje es la otra obra que hicieron; se vio también en el FIBA. El colectivo trabaja con una modalidad híbrida: con residencias pero también apoyándose en la virtualidad.