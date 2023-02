Joaquín Castro (32) es desarrollador de videojuegos independientes. Nació y creció en Rojas, pero se fue a estudiar a La Plata a los 17 años, a estudiar Letras, aunque en el 2017 se decidió a estudiar Informática para acercarse a los videojuegos, aunque no se recibió. "A nivel de programación la carrera me ayudó, pero después le debo mucho a ser autodidacta, a internet". En el 2015 se bajó por primera vez Unity, un motor gráfico gratuito que ofrece herramientas para hacer tu propio videojuego.



En el 2018 entró al concurso Potenciate Videojuegos con la demo (demostración) de su primer juego, Torii, que logró llegar a la final y sacar una mención especial. Esa mención lo llevó a la EVA, la Exposición de Videojuegos Argentina. "Ahí ya estaba como en otro mundo", afirma. Gracias a eso consiguió un trabajo y dejó la carrera, para aprender por otro lugares. Joaquín recorrió un largo camino de concursos, charlas de negocios y demás para culminar en 2022 con la publicación de Torii para todo el público. Además de poder vivir de los videojuegos, terminó consiguiendo un contrato de publicación con Humble Bundle.

Salvo la música, que la hizo su amigo Adriano Martino, y la actuación de voz, hecha por Heather D’ Angelo, vocalista y tecladista de la banda estadounidense Au Revoir Simone, Joaquín desarrolló el juego completamente solo. "Por ahí hoy es más normal hacer un juego solo, porque las herramientas evolucionaron, los motores gráficos son cada vez más fáciles de usar. Cuando yo lo hice quizás había menos, pero algunos había, porque me inspiré en otros para animarme", afirma.

Dedicarse a los juegos artesanales forma parte de la filosofía de vida de Joaquín, definida según sus propias palabras. "Creo que si fuera de otra manera, no lo disfrutaría", afirma. Rechazó trabajos en empresas grandes por los juegos artesanales. "No es que los juegos grandes sean negativos, yo juego todos los juegos. Pero así es la manera en la que a mi me gusta trabajar. Conocer a todos, charlar, hacer más de una cosa. También hay mas libertad, y eso es lo que tiene de lindo. Podemos tomar riesgos que quizás una empresa con gran presupuesto no puede".

"Lo que tiene esto es que nadie sabe absolutamente todo, es una industria en constante cambio. Todos los días hay una herramienta nueva, algo cambió. Hay que estar dispuesto a aprender todo el tiempo. También adaptarse al cambio y saber tus propios límites: qué podes hacer y qué no podes hacer, y laburar con eso", afirma.



"Mucha gente me dice 'che, hiciste esto solo', y yo trato de decirles que ellos también pueden. Es simplemente sentarse y probar, probar, probar. Por alguna razón social pensamos el fracaso como algo negativo, pero en realidad si te vas a dedicar a desarrollar videojuegos te vas a encontrar todo el tiempo con el fracaso. Aprender es difícil, las cosas salen mal, programar es complicado. Tenes que estar preparado para equivocarte", concluye.

Canine, su juego nuevo, la demo ya está disponible en Itchio, una plataforma independiente para probar los juegos. Recibir feedback es muy importante para los juegos independientes, que no pueden darse el lujo de pagarle a testers. Así que, ¡a jugar!