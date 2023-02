Esta semana se conoció el alegato de la Fiscalía en una nueva jornada del juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En una ponencia de más de dos horas, el fiscal Leandro Arévalo pidió al Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata que se castigue con pena de prisión perpetua a Matías Farías (29), el principal acusado de abusar sexualmente y asesinar a Lucía en 2016, y a considerar a Juan Pablo Offidani como partícipe secundario. Para llegar a esta conclusión, los argumentos estuvieron centrados en el consentimiento y la perspectiva de género.

Durante los alegatos, el fiscal sostuvo que efectivamente existió "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio".

Además, hizo hincapié en la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba Lucía como mujer menor de edad, frente a un adulto que le suministró estupefacientes para aprovecharse de esa situación de poder y abusar sexualmente de ella hasta provocar su muerte.

Tanto las autoridades de las mujeres de nación como de provincia acompañaron a los familiares de Lucía desde el primer día, mostrando su apoyo durante la duración del juicio. Frente al alegato, los argumentos basados en una mirada estricta de comprensión frente a la perspectiva de género hicieron a las autoridades dar sus declaraciones.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia Estela Díaz expresó al respecto: "Tenemos que terminar con el poder judicial que revictimiza. Cuando decimos perspectiva de género, hablamos de derechos humanos, hablamos de nuestra Constitución, de tratados y leyes. Tenemos todavía un poder judicial que no los reconoce, los desoye, no los lee, no los instruye y cuando hace esto, causa dolor. No alcanzan los días para pedirle perdón a la familia en nombre del Estado, porque cuando se habla del Estado, el poder judicial es el Estado y sigue revictimizando. Esperamos que esta vez haya justicia y Lucía pueda descansar en paz".

El próximo martes serán los alegatos de las defensas, que adelantaron que apuntarán a cuestionar la existencia del delito, y luego ambos imputados tendrán la posibilidad de brindar sus últimas palabras antes de que los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz anuncien la fecha de la sentencia.



En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, dijo: "Estamos transitando un proceso muy importante: los jueces tienen la oportunidad de demostrar que todavía existe la justicia. Espero que lo hagan, que esta vez actúen con perspectiva de género y de derechos humanos. La familia de Lucía, sus amistades y toda la sociedad lo necesita. Necesitamos una justicia que reconozca que fue femicidio, que actúe en consecuencia y que demuestre que hechos aberrantes como este no pueden volver a suceder en la Argentina.”

Por su parte, la subsecretaría de Políticas contra las Violencia por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires, Flavia Delmas sostuvo: "Hay que decir con claridad que es imposible la figura del consentimiento, porque no hay posibilidad cuando hay una asimetría de poder tan enorme y eso lo tenemos que repetir, Lucía era una adolescente de 16 años con dos sujetos mayores de edad que integraban una banda delictiva, le proporcionaron droga, la abusaron y la mataron. Lucía no consiente su muerte. Esto lo tenemos que decir en todos lados porque en el juicio anterior, la culpable de su muerte fue Lucía, pero ¿dónde se vio que la culpable de su muerte sea la víctima? Justicia por Lucía."

Este es el segundo juicio contra Farías y Offidani luego de que el Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata los absolviera en 2018, y la Cámara de Casación anulara ese fallo por considerarlo carente de imparcialidad. Además, se abrió un juicio político contra los tres jueces del tribunal. Esta semana y las siguientes, cuando se conozca la sentencia, las expectativas son de poder alcanzar cierta reparación histórica para con la víctima y la familia, y con el feminismo entero.