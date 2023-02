El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta apuntó a la necesidad de “coordinar la actividad de distintas agencias que intervienen en el esclarecimiento de un delito desde la escena del hecho en adelante”. “Muchos de los crímenes que han marcado a fuego nuestra ciudad se podrían haber esclarecido de haberse trabajado de otra manera”.

En esa línea Erbetta explicó que la justicia en Rosario también necesita insumos tecnológicos y la capacitación del personal policial. “Tenemos un problema, que no se da en la ciudad de Santa Fe, con los coordinadores de la escena del hecho. En la capital provincial son licenciados en criminalística, pero en Rosario no tenemos esos recursos. Es el lugar donde se concentran la mayor cantidad de hechos violentos de la provincia”, ejemplificó.

“Luego hay que avanzar en cuestiones más importantes que tienen que ver con la prevención y evitar que estos hechos ocurran. Para esto están comprometidos todas las instancias del Estado tanto a nivel nacional, como provincial y municipal como el poder Judicial”, añadió.

El Presidente de la Corte encabezó el último viernes un encuentro de trabajo con autoridades del Ministerio Público de la Acusación y agencias que intervienen en la investigación de homicidios dolosos, con especial foco en Rosario y con el objetivo de establecer un mecanismo de trabajo conjunto.

Del encuentro participaron el Ministro de Seguridad Claudio Brilloni; el Ministro de la Corte, Roberto Falistocco; el Fiscal General MPA, Jorge Baclini; el Director de la Agencia de Investigación Criminal, Carlos Zoratti; el Sub Director del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik; la Directora de Procesos Legales del O.I., María Julia Tonero y el fiscal de la Unidad de Homicidios dolosos, Gastón Ávila, entre otros.

Ayer, en el marco de los actos por el recordatorio de la creación de la bandera, Erbetta fue abordado por la prensa local y se refirió al reclamo de los ciudadanos por la falta de respuestas. “Los números no son los más auspiciosos”. “Rosario tiene una situación muy particular dentro del contexto regional. Si uno ve la tasa de delitos violentos, quintuplica el promedio nacional, estamos casi 4 veces por encima de Buenos Aires. Esto marca una situación de crisis y urgencia. Pero esta situación no es nueva. En 2013 tuvimos la segunda marca récord de homicidios después del 2022”, sostuvo el juez supremo.