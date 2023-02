El director técnico de Boca, Hugo Ibarra, paró un equipo con los que no jugaron o sumaron pocos minutos en la victoria ante Vélez Sarsfield, como Frank Fabra, Alan Varela, Sebastian Villa y Darío Benedetto, quienes volverán a ser titulares el miércoles ante Patronato de Paraná por la final de la Supercopa Argentina en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



En el trabajo táctico que fue un diez contra diez, no estuvieron los que comenzaron el sábado pasado en el encuentro en Liniers, quienes se movieron aparte realizando ejercicios regenerativos. Ibarra alineó a Weigandt, Valdez, Valentini y Fabra; Medina, Varela y Ramírez; Briasco, Benedetto y Villa. La idea del cuerpo técnico es que en la final ante Patronato la jueguen los jugadores de más historia y, por eso, el regreso de estos cuatro futbolistas, quienes por cambios tácticos o por estar suspendidos, no estuvieron en los últimos encuentros.



Más allá que Ibarra varias veces declaró su preferencia por el dibujo táctico de 4-4-2, para la final utilizará tres delanteros, ya que Luca Langoni acompañará a la dupla que conforma el colombiano Villa y Benedetto. El uruguayo Miguel Merentiel, una de las incorporaciones de este semestre y de buena tarea ante Platense y Vélez irá a al banco de los suplentes.



La duda del técnico formoseño es quién será el otro volante que esté entre Oscar Romero y Varela. Ese puesto puede ser para Guillermo "Pol" Fernández o el juvenil Medina. El plantel trabajará este martes en horario matutino y en el complejo de Ezeiza, y por la tarde viajará en vuelo chárter rumbo a Río Hondo, donde quedará a la espera del partido en un hotel de la zona.