Las declaraciones de Rodrigo de Paul en las que afirmó que como equipo, la Selección campeona del mundo en Qatar 2022 era la mejor de todas, abrieron un amplio espacio para la polémica en el ambiente del fútbol. "Que me perdonen, pero ésta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones", justificó el mediocampista campeón del mundo en una entrevista desde Madrid con TyC Sports en la que además contó pormenores e intimidades de la concentración y los partidos.

"No lo digo desde el ego, ni mucho menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)" afirmó De Paul quien luego agregó: "No fue fácil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo, esta Selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público... La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defende la camiseta" señaló el actual volante de Atlético de Madrid.

Al contestar sobre el enorme valor del título en el Mundial de Qatar, De Paul explicó que "ser campeón del mundo es la llave a la eternidad, porque nosotros vamos a ser eternos. Entrás al predio de la AFA y ves las fotos de los campeones del 78, del 86 y te los quedás mirando y ahora vamos a estar nosotros. Es una cosa increíble".



En otro tramo de la entrevista, De Paul resaltó la tarea que le cupo a Lionel Scaloni en el armado del grupo primero y del equipo después: "Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A diecinueve jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la Selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras. Pero siempre fue algo muy claro que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestra pieza en ese rompecabezas" expresó a propósito de la continuidad del técnico hasta el Mundial de 2026.

Ante los comentarios que lo ponen como el "guardaespaldas" de Messi, De Paul aseguró: "El enano es el que me cuida a mí, me baja, me dice 'vení acá, ponete así'. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un montón. Me demuestra todo el tiempo cariño. Ayer era su gala y al mediodía me habló y me preguntó si estaba mejor de la pierna. Me encanta pasar tiempo con él, nos divertimos mucho con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso", expresó.

"Fue la final más emocionante de la historia de los mundiales" señaló De Paul con respecto a la imborrable definición ante Francia. "A mi un poquito siempre me queda la espina de decir 'me hubiese gustado que termine 2-0 porque creo que fue totalmente meritorio y fuimos totalmente superiores'. Obviamente que para el público y para lo que son los mundiales, creo que fue increíble porque tuvo todos los condimentos, tuvo a los dos mejores de la actualidad, uno hizo tres goles y el otro dos..." opinó sobre la final.



"Ya que un equipo haga dos cambios a los treinta del primer tiempo en una final del mundo no existe, algo estaba pasando ahí" –prosiguió De Paul–. "Después obviamente nosotros nos sentíamos cómodos, veíamos que todo nos salía, no solo los goles, situaciones que el equipo tenía la pelota un tiempo largo, dominio", continuó el jugador quien más adelante, reveló las sensaciones en el vestuario durante el entretiempo.

"No va a ser así, ahora tiene que venir el momento de sufrir, porque al frente estaba un equipazo. Dijimos hay que aguantar los primeros diez, quince minutos que creíamos que ellos se iban a venir, pero no... nosotros seguíamos como dominadores del partido, teníamos la pelota y hacíamos lo que queríamos y de repente faltando diez minutos como que se desmoronó todo. Todo lo que estábamos disfrutando era como un sufrimiento interminable, Terminó siendo todo muy épico" puntualizó.

"Yo no la vi", respondió De Paul cuando se le preguntó por la inolvidable tapada de Dibu Martínez a Randal Kolo Muani en el final del tiempo extra. "Cuando la jugada va que Ota (Otamendi) intenta rechazar, yo tenía hielo, la gente en el banco se empieza a parar, Fideo se para adelante mio y yo no veo nada de lo que pasó. Yo lo único que veo es cuando la pelota vuelve, contragolpe para nosotros y casi gol de Lautaro (Martínez)", contó el mediocampista. "Cuando pude ver las imágenes, el Dibu saca la pierna, no es que le pega, él achica y después saca el pie, él ve donde patea el tipo. La jugada es impresionante, es increíble" dijo De Paul.