Este martes la Cámara de Diputados aprobó la nueva moratoria previsional luego de que el oficialismo consiguiera el respaldo de algunos bloques minoritarios para que hubiera quórum en el último día de las sesiones extraordinarias del Congreso.

El proyecto fue aprobado por 134 votos a favor y 107 en contra. La iniciativa impulsada por senadores del Frente de Todos, junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, plantea un sistema de pagos para que personas que tienen edad suficiente pero no cumplen con los años de aportes necesarios puedan acceder a la jubilación. Se estima que beneficiará a 800 mil personas.

Minutos después de terminada la sesión, representantes del Frente de Todos celebraron la aprobación del proyecto.

"¡El Plan de Pago de Deuda es Ley! Celebramos que finalmente los diputados y diputadas votaron esta ley tan importante y esperada por miles de familias y miles de trabajadoras y trabajadores argentinos que la necesitaban para poder jubilarse", expresó la Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

"Vamos a estar recibiendo con orgullo a las miles de personas que durante estos meses vinieron a las oficinas de ANSES de todo el país para poder jubilarse y no lo podían hacer porque nos faltaba esta ley", amplió, a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la diputada nacional Mónica Macha aseguró que fue una jornada parlamentaria de "mucha alegría". "Hace mucho que queríamos tratar este proyecto pero no lo habíamos logrado por el comportamiento del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, porque no dar quórum es una definición política. Pero hoy lo logramos con el quórum de otros bloques", señaló en diálogo con AM750 .

"Esta ley nos permite ampliar derechos, y hasta ahora miles de personas no habían podido acceder a la jubilación porque tuvieron empleadores que no hicieron los aportes o porque estuvieron en el trabajo informal, y poder contar con esta ley es permitirles a cerca de 800 mil personas ese derecho", agregó.

La sesión se inició cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados -número exacto para el quórum reglamentario- entre los cuales 117 pertenecen al Frente de Todos (FdT), cuatro del Frente de Izquierda, la misma cantidad del Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro del interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando 'Topo' Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).

Los legisladores de Juntos por el Cambio no dieron quórum y bajaron al recinto una vez que el oficialismo logró el número necesario para iniciar el plenario.



"Juntos por el Cambio demostró una vez más que no está dispuesto a acompañar proyectos que amplían derechos", sentenció Macha en Branca de Vuelta.

"A Milei no le gusta ayudar a la gente"

Además de la aprobación de la ley del Plan de Pago de Deuda, más conocida como Ley de moratoria previsional, la Cámara de Diputados aprobó con 227 votos a favor y 2 en contra el proyecto para la creación de un programa de informatización y digitalización de las historias clínicas, que venía con media sanción del Senado y garantiza a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica desde cualquier lugar del país.

Fiel a su estilo, una vez finalizada la sesión, el diputado José Luis Gioja celebró que "haya funcionado" la Cámara de Diputados. "Lo hicimos superando una propuesta de no hacerla funcionar porque lo vinculan con el tema del juicio a la Corte. No puede haber ningún tipo de extorsión en ese sentido", sentenció, en referencia a la negativa de dar quórum de los legisladores de Juntos por el Cambio.

Y, al hacer mención a los votos negativos en ambos proyectos por parte del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo: "Para ellos, ayudar a la gente es un sacrilegio. El Estado no tiene que existir y es un sálvese quien pueda. Así no es, por lo menos desde nuestra mirada justicialista. No puede ser nunca así".

Mensajes desde el Senado

También desde el oficialismo en el Senado se hicieron eco de la noticia. La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti se expresó a través de sus redes sociales: "La mejor noticia para más de 30 mil mendocinos y mendocinas que van a poder acceder a su jubilación gracias a esta ley", escribió la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado.

"Actualmente 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en edad jubilatoria no cuentan con los años de aporte necesarios y el Estado no puede mirar para otro lado. Estamos hablando de la vida de más de 800 mil argentinos y argentinas que hoy cambia para mejor", completó.

Por último, el senador nacional Mariano Recalde también escribió en su cuenta de Twitter: "Las personas que no alcancen los 30 años de aportes podrán abonar en cuotas los períodos faltantes y acceder a la jubilación. Más de 800 mil argentinos y argentinas lo estaban esperando", expresó.

